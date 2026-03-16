「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）

東十両１３枚目の島津海（２９）＝放駒＝が錦木（伊勢ノ海）と対戦。寄り切りで敗れ２勝７敗となった。そして１５日に６９歳で亡くなった先代師匠の元大関若嶋津、日高六男さんへの思いを涙を流して語った。

先代の急死から一夜明け、島津海は「気持ちの整理ができていない。大阪に入る前、２月に会った時は元気だった」と沈痛な面持ちで語った。

８日目の寿之富士戦では、締め込みを黄色から先代の代名詞だった緑色に変え、取り直しの末に敗れた。ただ、訃報を知らされたのは、部屋に戻ってからだったという。

締め込みを緑色に変えた点を「普段は連敗して締め込みを変えようとは思わない。（７日目に）５連敗して黄色の締め込みを緑にすると言いました。最後につながっているというか、縁を感じました」と、先代が死去した日の不思議な巡り合わせを口にした。

先代との思い出を問われ「師匠が定年してからも自分の一番の原動力でした」と話し、涙をこらえきれなくなった島津海。「引いて勝つなら前に出て負けろ、と言われていた。その言葉を胸に頑張りたい」と誓った。

負け越しへ後がなくなった。先代からならどんな声をかけられるだろうか。「温かくて愛のある人でした。どんな時も前向きな言葉をかけてくれた。『大丈夫だから』と声をかけてくれると思う」と前を向いた。先代と同じ鹿児島出身。その思いを胸に土俵に向かう。