KDDIと沖縄セルラーは、オンラインショップでの本人確認における、マイナンバーカードの読み取りに対応した。利用には「e-NINSHO本人確認サービス」アプリのダウンロードが必要。

利用方法は、au／UQオンラインショップの本人確認画面で「マイナンバーカード認証による本人確認」を選択。e-NINSHOアプリに遷移されたのち、署名用電子証明書パスワードを入力し、マイナンバーカードの上にスマートフォンを置いて読み取りを開始する。読み取り結果が正しいことを確認し、「本人確認を申請」を押すことで、e-NINSHOアプリでの本人確認が完了する。

マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービス（JPKI）では、カードのICチップに内蔵された電子証明書を利用するため、本人確認書類の偽造や第三者によるなりすましといった不正を防止でき、オンラインでの安全かつ確実な本人確認が可能とのこと。

また、3月下旬以降に、読み取りに対応するカードの種類を拡大し、読み取りと容貌の撮影を組み合わせた本人確認も開始する。対象は、運転免許証や在留カードなど。

本人確認書類と容貌の両方を撮影する従来の本人確認は、月内に終了される予定。