◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)

ドミニカ共和国から特大弾を放ちアメリカを勝利に導いた選手らが主将のアーロン・ジャッジ選手の存在について語りました。

アメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回にガナー・ヘンダーソン選手とローマン・アンソニー選手の2つの特大弾でアメリカが逆転。そのまま2-1でアメリカが勝利しました。

試合後、会見に出席したヘンダーソン選手とアンソニー選手。

ヘンダーソン選手は「このクラブハウスにいる仲間たちに頼ることができたこと。WBCやワールドシリーズを経験した選手たちに、あの場の雰囲気がどうだったか話を聞くことができたのは、僕にとって本当に大きな意味があった。あの雰囲気の中でプレーし、勝利を収めることができたのは、本当に最高だったよ」と仲間に感謝しました。

2選手はキャプテンのジャッジ選手の存在にも敬意を表します。

ヘンダーソン選手はホームランを記録する前の3回にライトを守るジャッジ選手が三塁返球でフェルナンド・タティスJr.選手を刺し、ピンチを救った場面に触れ「ジャッジの送球は最高だったよ。まさに絶妙なタイミングだった。おかげで僕の仕事を楽にしてくれた。ああ、あれはまさに彼の実力の証しだよ。信じられないほどの右翼手になるために、彼がどれほど努力しているかがよくわかる。彼と一緒にプレーできて、本当に最高だった」と話しました。

レッドソックスで4年目となるアンソニー選手は21歳とチームの中で最も若い打者。最前線で活躍するジャッジ選手について「彼がどんなリーダーなのか、どんなチームメートなのかについては、語り尽くせないほどたくさんあるよ。もちろん、彼が選手として何ができるかは、みんな知っているだろう。彼は世界最高の選手の一人だ。いや、最高かもしれない」と大絶賛。

「何より重要なのは、彼がクラブハウスでどのように働き、チームを率いているかを見ることだと思う。彼は本当に無私無欲なんだ。彼がその日調子が良かったか悪かったか、外見からは全く分からない。彼は毎日、いつも変わらない。だから僕にとって、ただ彼のそばにいられること自体が、この上ない光栄だ」と話しました。