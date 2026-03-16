2025年12月に78歳で亡くなった男子ゴルフ・尾崎将司さんの『お別れの会』が16日、都内で行われ、石川遼選手が思いを語りました。

『ジャンボ尾崎』の愛称で親しまれた尾崎さん。94年からの5年連続を含む計12度の賞金王、プロ通算113勝(うちツアー94勝)など数々の記録を打ち立てました。

報道陣の取材に応じた石川選手は「最後に会ったのが18年か19年。闘病されていることも直前まで知らなかった」と明かし、「元気なイメージしかないので信じられない気持ち」と思いを吐露します。

「小さい頃からいちファンとしてジャンボさんのゴルフを見ていた」と話した石川選手。「プロゴルファーになったオフに色々なことをたたきこんでいただいた。1、2週間ほど続けてお邪魔して教わったのを鮮明に覚えている」と、尾崎さんとの思い出を明かしました。

そして「ジャンボさんは男の中の男だった」と敬意を示し、「最後まで日本のゴルフ界の未来に託し続けられたジャンボさんの遺志を受け継いで、日本のゴルフ界がもっと強く明るくなっていくように、のこされた者たちで頑張りたい」と前を向きました。