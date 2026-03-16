一般社団法人大田観光協会（東京都・大田区）は、今年も「おおたの桜を楽しもう２０２６」を開催すると発表した。

１６日から４月１３日まで、区内２６か所の桜スポットと７つのお店を巡り、デジタルスタンプを集めるイベント。スタンプ獲得数に応じて参加賞の進呈や各種賞品が当たる抽選を実施する。

◆賞品◆

▼スタンプ５個：応募者全員「はねぴょん黒湯入浴剤」

▼スタンプ１０個：抽選で３０名様「山口体験美術館チケット（体験付）」

▼スタンプ２０個：抽選で合計６名様「大田区の美味しいもの（５０００円相当）」、はねぴょんグルメセット（２名）、ＴＡＴＳＵＭＩ―辰―お食事券（２名）、世界で一つのプレゼント 北嶋屋 お酒（２名）、

▼スタンプ３３個：抽選で合計４名様「コンプリート賞」ＬＵＸＵＲＹ ＦＬＩＧＨＴ体験 ＬＵＸＵＲＹ ＦＬＩＧＨＴ ＨＩＣｉｔｙ Ｆｉｇｈｔｅｒ店（１名）、ヴィラフォンテーヌ 羽田空港「泉天空の湯 羽田空港」ペア入場券（１組２名）、はねぴょんと一緒にプロカメラマン撮影体験（１名）、羽田エクセルホテル東急 アフタヌーンティー ペア（１組２名）

また、みんなでつくるおおたの桜フォトギャラリーとして、大田区内で２０２６年に撮影した桜の写真を投稿していただく参加型企画も開催。投稿写真はフォトギャラリーに１６日から４月１３日まで掲載される。

◆賞品◆

▼投稿者全員に「はねぴょん黒湯入浴剤」

▼投稿者の中から抽選で５名様「ＯＴＡお楽しみＢＯＸ」

さらに午年にちなんで馬に関する情報を盛り込み、大田区全域を網羅した桜地図を無料配布する。