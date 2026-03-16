１５日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開催されたボクシングのＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元５階級制覇王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を撃破した“神の左の継承者”増田陸（２８）＝帝拳＝が１６日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見に臨んだ。試合直後、ドネアから「世代交代」「勝ち続けてくれ」という言葉を授かったと明かし、「約束したので、その言葉を背負ってこれから頑張っていきたい」と、レジェンドから付託された思いも背負って戦うことを誓った。

ドネアに対し序盤は得意の左を温存しながら一進一退の打ち合いを演じたが、５回、増田のヒッティングにより相手が右目上をカット。７回終了間際には強烈な左ストレートでダウンを奪い、８回にドネア陣営からタオルが投げ込まれ、ＴＫＯ勝ちを飾った。

レジェンドから殊勲星を挙げ、世界への道をつなげた増田は「（試合後は）自宅に帰って、ご飯を食べてすぐ寝た。うれしくて、次また頑張りたい気持ちでいっぱい。８回ＴＫＯ勝利だが、１回から緊張感あふれる内容で、自分も効かされたパンチもあったり、素晴らしい経験だった」と実感を込め、「たくさんの方からお祝いのメッセージもらって、ドネアに勝ったんだなと実感した。（件数は）数えてないが、すごい数きている」と明かした。

同大会では、ＷＢＡ世界ミニマム級王者の松本流星（２７）＝帝拳＝が初防衛に成功し、岩田翔吉（３０）＝帝拳＝がＷＢＣ世界ライトフライ級王座を奪取して、世界王者に返り咲いた。同門の世界王者２人とともに一夜明け会見に臨んだ増田は「かっこいいベルトに挟まれて、（自分は）手持ち無沙汰なので、次の世界挑戦をしっかりクリアしてベルトを自分のものにしたい」と決意を新たにした。

ＷＢＡ同級正規王者の堤聖也（３０）＝角海老宝石＝は昨年１２月のドネア戦で負った鼻骨骨折の影響で次戦は夏以降の見込みで、団体内での扱いは不透明。同級休養王者のアントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が正規王者に昇格する可能性もある。状況は不透明ながら、挑戦権を得た増田は「自分はいつでもできるように準備を整えて、チャンスをいただいたら全力でそこに挑戦する。いつでも、誰とでも、どこでも（いい）」と気合を入れた。

◆増田 陸（ますだ・りく）１９９７年９月２３日、広島市出身。中学時代にボクシングを始め、広陵高、立大を経て、２２年７月にプロデビュー。２３年８月、日本バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）と激闘を繰り広げたが、判定で惜敗。２４年７月、日本王座を獲得した。プロ戦績は１０勝（９ＫＯ）１敗。左ボクサーファイターで、帝拳ジムで「神の左」と称された元ＷＢＣ世界バンタム級王者・山中慎介さんの系譜を継ぐ。１６８センチ。