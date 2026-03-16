「トラフルBBチャージc」がリニューアル―粘膜の健康をサポートする成分を増量し、4月15日発売へ
第一三共ヘルスケアは、口内炎ブランド「トラフル」から、口内炎や肌あれに対応する内服薬「トラフルBBチャージc」を4月15日にリニューアル発売する。
「トラフルBBチャージc」
本製品は1日1回の服用で口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つビタミン剤で、今回のリニューアルでは皮膚や粘膜の健康維持に関わるニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎ケアに配慮した処方に見直したという。
同社の調査では、口内炎の対処として「自然に治るのを待つ」と回答した人が約半数にのぼった。一方で、「市販のビタミン剤・ドリンク剤・サプリメントを使用した」という回答も19％あり、“飲んでケアする”方法も一定の支持があることが分かった。今回のリニューアルにより、口内炎に悩む生活者のQOL向上を目指すという。
「トラフル」ブランドの製品
トラフルブランドは、内服薬・外用薬・うがい薬など計7品目を展開している。今回のリニューアル品は、持続型ビタミンB2とビタミンB6を承認基準の最大量配合し、さらにL-システインやニコチン酸アミド、ビオチンなどを組み合わせ、皮膚と粘膜の健康維持に働きかける処方となっている。
「トラフルBBチャージc」
本製品は1日1回の服用で口内炎や疲労時のビタミンB2・B6補給に役立つビタミン剤で、今回のリニューアルでは皮膚や粘膜の健康維持に関わるニコチン酸アミドとビオチンを増量し、より口内炎ケアに配慮した処方に見直したという。
「トラフル」ブランドの製品
トラフルブランドは、内服薬・外用薬・うがい薬など計7品目を展開している。今回のリニューアル品は、持続型ビタミンB2とビタミンB6を承認基準の最大量配合し、さらにL-システインやニコチン酸アミド、ビオチンなどを組み合わせ、皮膚と粘膜の健康維持に働きかける処方となっている。