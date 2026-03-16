『チャングム』ロケ地を訪問！イ・ヨンエ（55）がイ・ヨンエ（32）とツーショット「懐かしくて涙」

女優のイ・ヨンエ（55）が、22年ぶりにドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』（03）のロケ地を訪れた。

イ・ヨンエは3月16日にインスタグラムを更新。

【写真】イ・ヨンエ（55）（32）のツーショット

「チャングム〜！！！一体いつぶりかしら。懐かしくて涙が出て、胸がいっぱいだわ」という言葉とともに、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、イ・ヨンエが自身の主演作『宮廷女官チャングムの誓い』のロケ地である済州島（チェジュド）を訪問した様子が写っている。当時32歳だった頃の自身の看板の前で微笑む姿が印象的だ。

『宮廷女官チャングムの誓い』は、主人公のチャングムが宮廷に入り、朝鮮王朝初の女性主治医になるまでの過程を描いたドラマだ。2003年から2004年にかけて全54話が放送され、社会現象を巻き起こすほどの圧倒的な人気を誇った。

終了から22年が過ぎた今も変わらぬ彼女の近況に、多くの関心が寄せられている。

（写真＝イ・ヨンエInstagram）

◇イ・ヨンエ プロフィール

1971年1月31日生まれ。2003年のドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で主人公チャングムを演じ、日本でも人気を博す。2008年に在米韓国人の実業家チョン・ホヨンと結婚し、2011年に双子を出産した。「酸素のような女性」というキャッチコピーで知られる。主な出演作は、映画『JSA』『親切なクムジャさん』『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『調査官ク・ギョンイ』など。