BTS・JIMIN、カムバック控え練習室での自撮りSHOT公開！“全盛期ビジュアル”に視線釘付け

BTSのJIMINが練習室での自撮り写真を公開した。

全盛期を彷彿とさせるビジュアルでカムバックへの期待感を一気に高めている。

【写真】JIMIN、カムバック控え“全盛期ビジュアル”

JIMINは3月15日、ファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて自身の写真を投稿した。

公開された写真には、金髪にブリーチした新しいヘアスタイルで練習室に腰掛けるJIMINの姿が写っている。除隊後もたゆまぬトレーニングと準備を重ねてきたJIMIN。その努力を証明するかのような鋭くシャープな顎のラインと、華やかな金髪が見事にマッチしたビジュアルは、ファンの視線を釘付けにした。

（写真＝Weverse）JIMIN

JIMINは写真とともに「ARMY（BTSファン）の皆さん、アルバム公開まであと数日となりました！ すごく緊張して、どうしていいか分かりません。皆さんに幸せな気持ちで聴いてもらえるよう、最後までしっかりと準備して、かっこいい姿をお見せします」と、カムバックを直前に控えた素直な心境を伝えた。

なお、BTSは来る3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。さらにカムバック翌日の21日20時からは、ソウルの光化門（クァンファムン）一帯でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG」を開催する。この模様はNetflixを通じて全世界に生中継される予定で、世界中から熱い注目が集まっている。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。