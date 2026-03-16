【WBC】大谷翔平から三振！日本を敗退に追い込んだベネズエラ右腕、韓国ファンお馴染みのヘスス

まさかの大番狂わせに、韓国メディアも驚きを隠せなかった。

まさに“マイアミの惨劇”だ。

【WBC】「わざと三振した！」韓国選手、コメント1万件超で炎上

優勝候補だった前回王者・日本がベネズエラに衝撃的な逆転負けを喫し、準々決勝で姿を消した。

日本は3月15日（日本時間）、マイアミのローンデポ・パークで行われた2026 WBC準々決勝で、ベネズエラに5-8で屈した。1次ラウンド・グループCで韓国、台湾、オーストラリア、チェコを相手に4戦全勝し、圧倒的な勢いに乗っていた日本だったが、ベネズエラの猛攻の前に力尽きた。

試合は序盤から激しく動いた。1回表、ベネズエラのロナルド・アクーニャJr.が先制ホームランを放つと、その裏、大谷翔平が即座に同点ソロ本塁打で応戦。一進一退の攻防が続く中、先に主導権を握ったのは日本だった。1-2とリードを許して迎えた3回裏、佐藤輝明の同点タイムリー、森下翔太の逆転3ランで5-2と突き放した。この時点では、日本の準決勝進出は安泰かと思われた。

しかし、4回からベネズエラの反撃が始まった。その中心にいたのは、韓国プロ野球（KBO）ファンには馴染み深いエマヌエル・デ・ヘススだった。3番手としてマウンドに上がったヘススは、大谷から今大会初となる三振を奪うなど、2.1イニングを1安打無失点と日本打線を完璧に封じ込め、試合の流れを完全に断ち切った。

マウンドが落ち着きを取り戻すと、ベネズエラ打線が爆発。5回表にマイケル・ガルシアの2ランで1点差に詰め寄ると、6回表、ウィルヤー・アブレイユが伊藤大海から逆転3ランを叩き込み、7-5と試合をひっくり返した。

（写真提供＝OSEN）大谷翔平

その後、8回表には種市篤暉の牽制悪送球の間にエセキエル・トーバーがホームを陥れ、点差は8-5に。日本は最後までこの点差を埋めることができず、大会を去ることとなった。

韓国に続き日本までもが脱落したことで、アジア勢はベスト4に1チームも残れないという異例の事態となった。