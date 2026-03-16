赤西仁が魅せる大人の魅力♡スティーブンノル新シリーズで翌朝まとまる髪へ

人気ヘアケアブランド「スティーブンノル」のインバスシリーズが、2026年3月16日（月）にリニューアル発売されました。髪悩みに合わせて選べる4つのラインを展開し、自宅でもサロン級の仕上がりを目指せる新ヘアケアとして登場。さらに今回、アーティスト・俳優として活躍する赤西仁さんを初起用したWeb CMも公開され、話題に。翌朝の髪の仕上がりを左右する、新しいヘアケア習慣に注目です♡

赤西仁出演の新Web CMが公開

今回公開されたスティーブンノルの新Web CM「翌朝の仕上がりは前日に決まる。」篇には、赤西仁さんが初出演。

ニューヨークのトップヘアスタイリスト、スティーブン・ノル氏監修ブランドの魅力を、洗練された世界観で表現しています。

CMはリビングでパートナーとくつろぐ穏やかなシーンからスタートし、印象的なシャワーシーンへと展開。

“濃密な泡”に包まれながらシャンプーを楽しむ姿や、「いい感じ」と優しく語りかけるシーンなど、大人の魅力が光る演出が見どころです。

自然体の表情からクールな一面まで、赤西さんの多彩な魅力が詰まった映像に仕上がっています。メイキング映像では、爽やかな白シャツ姿や撮影の裏側も公開され、ファン必見の内容です♪

Sorule新CMにJO1登場♡やわらか髪へ導く新ヘアケア誕生

髪悩み別に選べる4ライン

リニューアルしたスティーブンノルの新インバスシリーズは、独自の「浸透型3D補修システム」を採用。髪の内部から補修し、まとまりのある美しい髪へ導きます。

①浸透型3D補修システム



髪の「ゆがみ」※1と「内部密度」※2を全方位からケア。毛髪内部のたんぱく質構造を整え、なめらかな髪へ導きます。

※1:髪を構成する水分・油分が流出することで髪内部の構造が乱れること

※2:髪を構成する水分・油分・たんぱく質などの詰まり具合

②酸熱ケア成分配合



レブリン酸（シャンプーに配合）がドライヤーやアイロンの熱に反応し、髪をコート。指通りの良いツヤ髪へ導きます。

③悩み別に選べる4ライン



乾燥、カラー、くせ毛、ダメージなどの悩みに合わせて選べます。

新インバスシリーズラインアップ

スティーブンノル モイスチュア シルク シャンプー／トリートメント／ヘアパック



シルキースムース成分（ポリクオタニウム-51）配合。

乾燥やパサつきが気になる髪を、なめらかでうるおいのある髪へ導きます。

スティーブンノル カラー ラスティング シャンプー／トリートメント／ヘアパック



カラーキープ成分（ポリクオタニウム-104）配合。

染めたての髪色をキープ※しながらツヤ髪へ。

※ライン使用による

スティーブンノル スムース ストレート シャンプー／トリートメント／ヘアパック



ストレートアシスト成分（ポリクオタニウム-11）配合。

くせ・うねりを抑え、整ったストレート髪へ。

※ライン使用による

スティーブンノル ディープ リペア シャンプー／トリートメント／ヘアパック



モイスチュアソフニング成分（オクチルドデカノール）配合。

ダメージやゴワつきが気になる髪を、しっとりまとまる髪へ。

容量：シャンプー 475mL／380mL（詰め替え用）／トリートメント 475mL／380mL（詰め替え用）／ヘアパック 200g

翌朝の美しい髪は夜のケアから

スティーブンノルの新インバスシリーズは、髪悩みに合わせて選べるラインアップと独自の補修技術で、翌朝の髪を美しく整えてくれるヘアケア。

赤西仁さん出演のCMでも表現されているように、夜のケアが翌朝の仕上がりを大きく左右します♡

自宅でもサロン級の指通りを目指せる新シリーズで、毎日のヘアケアをワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか♪