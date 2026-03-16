◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日 エディオンアリーナ大阪）

東三段目25枚目の道轟（29＝放駒部屋）が同22枚目の淡の海（27＝鳴戸部屋）に押し倒しで敗れた。

肺炎のため3月15日に死去した元大関・若嶋津の日高六男さんの松ケ根部屋時代からの弟子。「ちょっと力みすぎた。正直、整理しきれていない部分が多い。考えすぎてしまった」。立ち合いから左を差され、最後は押し倒された。

訃報を知ったのは当日の午後0時頃。師匠の放駒親方（元関脇・玉乃島）からの電話だった。「信じられないのが一番大きかった。師匠に面と向かって言われた時に現実なんだなと」。“第2の父”として尊敬していた。「先代がいたから頑張れた。普段は優しかった。稽古が終われば“大丈夫か？”と声をかけてくれるような方だった」と涙を流しながら言葉を振り絞った。

これまで突っ張りを武器としてきたが、「（先代）師匠の教えで四つもできるようになってきた」と感謝する。日高さんから常々言われてきた言葉がある。「前に出なきゃ駄目だよ」。前に出る果敢な相撲を、これからも見せていく。