「なんか強そうな木の実を拾ったから塗装してみた」



【写真】強そうな「武器」が誕生しました！

こんなポストをされたのは「た ぬ」（@thumb_tani）さん。



道端で拾ったトゲトゲとした木の実を塗装し、まるでゲームやアニメに登場しそうな“武器”のような見た目に仕上げた今回の投稿。



1枚目の写真では素朴な木の実だったものが、2枚目では金属質な質感に変わり、チェーンまで付いた強そうなオブジェへと変貌しています。



「モミジバフウ！殺傷能力が高そうな実をつけるモミジバフウじゃないか！」

「ガンダムハンマーみたい」

「RPGの序盤で拾える武器っぽい」

「実在する自然物なのが一番すごい」



その仕上がりにさまざまな声が寄せられました。ポストをされた「た ぬ」さんにお話を伺いました。



ーー拾った「強そうな木の実」、最初に見たときの印象は？



「『武器みたいだな』と思いました」



ーー「これは塗装したら面白くなりそう」と思ったのは？



「特にきっかけはなく、ふとした思い付きでした」



ーー拾った時からイメージがあったのでしょうか？



「イメージは最初からできていました」



ーー実際に塗装する際、どんな点を意識しましたか？



「金属質に見えるよう、いくつかの色を重ね塗りしました」



ーー完成したものを見たときの率直な感想は？



「思ったよりもそれっぽいものができたと思います」



ーーSNSでの反応で、印象に残ったコメントはありましたか？



「どれも楽しく見させていただいています。何を連想するかは人それぞれなのだなと思いました」



ーーコインタワーやバランスオブジェの制作活動に取り組まれているのですね。



「始めたきっかけは特になく、思い付きで始めていました」



「た ぬ」さんは「特に何か深い考えや思い入れがあって作ったわけではないのですが、SNSの小ネタとして見てもらえれば良いかと思います」と話してくれました。



自然の中に落ちていた木の実が、発想ひとつで“強そうな武器”に生まれ変わった今回の作品。見る人それぞれがゲームやアニメ、ファンタジーの世界観を重ね合わせて楽しめる点も、この投稿が多くの注目を集めた理由のひとつですね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）