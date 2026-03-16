「眩しい犬」



【写真】「まぶしいッ！」前足で目をおさえる柴犬さん

こんなひと言とともに「X」に投稿されたのは、フローリングに横たわる黒い柴犬の写真。窓越しにさし込む光が眩しいのでしょうか、それともウトウトしているのでしょうか、両方の前足で目をおおうしぐさが可愛らしいですね。



「日陰行ったら眩しくないけど、暖かい日向に居たいんだろうね」

「マブシーヌ」

「かわいい。おててかわいい」



黒柴さんへ呼びかけの声が届いています。



写真を投稿したのは「暴君ぺこ」（@kuroshibapeko）さん（以下、飼い主さん）。話題になった愛犬のお名まえは「ぺこ」ちゃんといい、活発な黒柴の女の子です。



撮影時のことを飼い主さんにお聞きしました。



たまにするこのしぐさ

飼い主さんによるとこのとき愛犬が「前足で目を覆っていたのは少しの間だけです」といい、この様子を見た時の感想については「たまにこのしぐさをするのですが、いつもかわいいと思ってみています」と教えてくれました。



さらに今回、愛犬の写真が拡散したことを「皆さまにぺこのかわいいさが共有できてうれしいです」と喜ぶ飼い主さん。



春になったら新しい場所へ

早春の訪れを予感させるような、あたたかみのある光景がたくさんの人の心をつかんだ今回の写真でした。なお、春になったら愛犬としたいことは？とお聞きすると、飼い主さんは「特段、計画はないですができるだけ新しい場所、外に連れて行ってあげたいです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）