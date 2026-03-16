年に一度の“映画の祭典”、アカデミー賞の授賞式が3月15日（現地時間）に開催された。『ワン・バトル・アフター・アナザー』が作品賞、監督賞など最多6冠を受賞したが、本連載「興収で読む北米映画トレンド」として興味深いのは、ジェシー・バックリーが主演女優賞に輝いた『ハムネット』だ。

参考：【受賞結果一覧】第98回アカデミー賞、『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最多6冠達成

2025年11月26日に北米公開された『ハムネット』は、授賞式当日の3月15日に全世界興行収入1億ドルを突破。当初は小規模に興行をスタートしたが、北米では1月23日に1996館の拡大公開に踏み切り、北米興収は2413万ドルとなった。公開17週目に突入してもなお息の長い上映が続いており、オスカー効果にも期待できそうだ。

本作は海外市場の興行収入が全体のおよそ4分の3を占めており、そのうちウィリアム・シェイクスピア作品の本場であるイギリスでは北米をしのぐ2530万ドルを記録した。

主人公アグネス（ジェシー・バックリー）と、夫で劇作家のウィリアム（ポール・メスカル）たち家族が経験する悲劇と喪失を、名作戯曲『ハムレット』の誕生とともに描いた人間ドラマ。日本では4月10日に公開される。

ハリウッドの大手スタジオはアカデミー賞の週末に話題作を投入することはせず、今週末もその傾向は変わらない。3月13日～15日の北米映画ランキングは、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』が2週連続No.1を獲得した。

週末3日間の興行収入は2850万ドルで、下落率は前週のオープニング成績4600万ドルからわずかマイナス37%という好記録。公開後10日間の全世界興行収入は1億6470万ドルで、北米興収は8680万ドル、海外興収は7790万ドルとなった。

本作はハリウッドのオリジナルアニメーション映画として、『リメンバー・ミー』（2017年）以来の大ヒット路線をばく進中。2026年のアニメーション映画では、今週第5位のソニー・ピクチャーズ作品『GOAT（原題）』を超えて年間最高興収を記録し、世界興収では2026年のアメリカ映画のなかでも指折りの成績となっている。

ヒットの理由は、ファミリー層の心をつかむだけでなく、一般観客や若年層をもピクサー映画の客席に呼び戻したこと。Rotten Tomatoesで批評家スコア93%・観客スコア94%という数字が示す通り、圧倒的な口コミが興行を支えたとみられる。北米では4月1日公開の『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』まではライバル不在、この勢いはしばらく続きそうだ。

その一方、同じく公開2週目の『ザ・ブライド！』は、前週の第3位から第6位までランクダウン。週末興収は211万ドルで、前週の730万ドルからマイナス70.1％という大幅下落となった。製作費8000万～9000万ドル（推定）に対し、北米興収は1133万ドル、世界興収は2697万ドルと伸び悩んでいる。

主演は『ハムネット』でオスカーを射止めたジェシー・バックリー、配給は『ワン・バトル・アフター・アナザー』と『罪人たち』がアカデミー賞を席巻したワーナー・ブラザースだが、本作は想定外の結果というほかないだろう。共演はクリスチャン・ベール、アネット・ベニング、ペネロペ・クルス、ジェイク・ギレンホールと豪華布陣だ。日本公開は4月3日。

今週の初登場は、第2位の恋愛映画『Reminders of Him（原題）』。週末3日間の興行収入は1825万ドル。事前予測の1000万～1200万ドルを大幅に上回った。海外56市場でも1000万ドルを稼ぎ、全世界興行収入は2821万ドル。製作費は2500万ドルだから、ビジネスとしてはすでに成功のルートに入っている。

配給のユニバーサル・ピクチャーズは、『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』やクリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』、スティーヴン・スピルバーグ監督『ディスクロージャー・デイ』といった期待作を多数控えるなか、新作の劇場独占公開期間を5週末（31日間）に、2027年1月からは7週末（45日間）に拡大する方針を決定。本作はその第1弾となった。

原作は『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』（2024年）の原作者コリーン・フーヴァーの同名ベストセラー小説。日本では配信リリースとなった『リグレティング・ユー』（2025年）に続き著書の映画化は3作目で、はじめて自らが脚本にも携わった。

フーヴァー原作映画の特徴は、ヒットのカギである女性観客をつかむところ。『Reminders of Him』も観客の8割以上が女性で、6割以上が35歳未満。Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ56%と渋いものの観客スコアは89%と高く、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでも「B」評価と堅調だ。

なお、フーヴァー作品としては、サスペンス小説『ヴェリティ／真実』をダコタ・ジョンソン＆アン・ハサウェイ主演で映画化した『Verity（原題）』も10月に北米公開予定。製作はAmazon MGM Studios。

第3位は、同じく初登場のA24最新ホラー『Undertone（原題）』。実家で母親を介護する心霊系ポッドキャスターが恐ろしい音声を発見する――という、異色の“音ホラー”だ。週末興収は930万ドルで、事前予想の700万ドルを上回った。A24は300万～400万ドルで本作を獲得したというから、ビジネスとしても滑り出しは上々だ。

監督・脚本はこれが長編デビューとなるイアン・トゥアソン。Rotten Tomatoesでは批評家75%に対し観客52%、CinemaScoreでは「C」評価。野心的なホラー作品は賛否両論となるのが当たり前だが、本作は批評家の反応がいいところが特徴だろう。日本でもギャガ配給で劇場公開予定。

そのほか今週は、第4位『Scream 7（原題）』が北米興収1億ドルをシリーズ最速で突破。世界興収も1億7694万ドルとなり、『スクリーム』（1996年）と『スクリーム2』（1997年）を抜いてシリーズ史上最高となった。第7位には、宮粼駿監督『魔女の宅急便』（1989年）の4Kリマスター版がランクイン。IMAXシアター249館で166万ドルを記録した。

北米市場全体の週末興収は8400万ドル（推定）で前年比プラス54％。年間累計興収は14億1000万ドルで、こちらも前年比プラス15.5％とひとまず好調だ。アカデミー賞の週末とあって興行としては谷の時期だが、オリジナル作品の健闘が印象的。春からサマーシーズンの開幕に向けてますます期待が高まる。

【北米映画興行ランキング（3月13日～3月15日）】1.『私がビーバーになる時』（→前週1位）2850万ドル（-37.2%）／4000館／累計8680万ドル／2週／ディズニー

2.『Reminders of Him（原題）』（初登場）1825万ドル／3402館／累計1825万ドル／1週／ユニバーサル

3.『Undertone（原題）』（初登場）933万ドル／2570館／累計933万ドル／1週／A24

4.『Scream 7（原題）』（↓前週2位）835万ドル（-50.9%）／3243館（-297館）／累計1億654万ドル／3週／パラマウント

5.『GOAT（原題）』（↓前週4位）470万ドル（-27.4%）／2946館（-357館）／累計9055万ドル／5週／ソニー

6.『ザ・ブライド！』（↓前週3位）211万ドル（-70.1%）／3304館／累計1133万ドル／2週／ワーナー

7.『魔女の宅急便』再上映（初登場）166万ドル／249館／累計166万ドル／1週／GKIDS

8.『嵐が丘』（↓前週5位）166万ドル（-55.3%）／1901館（-611館）／累計8192万ドル／5週／ワーナー

9.『ミュータント・ニンジャ・タートルズ2』再上映（初登場）147万ドル／1372館／累計147万ドル／1週／Fandango

10.『クライム101』（↓前週6位）113万ドル（-44.2%）／1310館（-600館）／累計3555万ドル／5週／Amazon・MGM

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年3月16日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W11/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/hoppers-stays-number-one-box-office-reminders-of-him-1236530985/https://variety.com/2026/film/box-office/colleen-hoover-box-office-reminders-of-him-bride-collapse-pixar-hoppers-1236688430/https://variety.com/2026/film/box-office/scream-7-box-office-highest-grossing-installment-hamnet-100-million-milestone-1236688515/https://deadline.com/2026/03/box-office-reminders-of-him-hoppers-undertone-1236752613/https://deadline.com/2026/03/box-office-global-hoppers-reminders-of-him-scream-7-1236754390/https://deadline.com/2026/03/indie-film-box-office-oscar-shorts-hamnet-kikis-delivery-service-1236754257/https://www.nytimes.com/2026/03/12/business/media/universal-studios-movie-theaters-exclusive-streaming.html

（文＝稲垣貴俊）