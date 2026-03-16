WBC準々決勝でベネズエラに敗戦

野球日本代表「侍ジャパン」は16日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝ラウンドが行われた米フロリダ州マイアミから成田空港に帰国した。14日（日本時間15日）の準々決勝ベネズエラ戦に5-8で敗れ、連覇を逃した侍ナイン。約14時間のフライトを終え、到着ロビーに姿を見せた。

空港にはファンが約400人、報道陣が100人ほど詰めかけた。午後3時半ごろ、首脳陣や選手が次々と到着ゲートに登場。ナインの表情は晴れず、重い足取りだった。近藤健介外野手（ソフトバンク）らに笑顔はなく、井端弘和監督も帽子を深く被り、うつむいて空港を後にした。ファンからはねぎらいの声が飛んだ。

侍ジャパンは東京ドームで行われた1次ラウンドで4連勝。プールCを1位で通過し、マイアミでの決勝ラウンドに進出した。ベネズエラとの準々決勝では、1点リードの6回に4番手の伊藤大海投手（日本ハム）が、逆転を許す痛恨3ランを被弾。4回以降は相手リリーフ陣を攻略できず、最後は大谷翔平投手（ドジャース）が遊飛に倒れ、WBC連覇の夢が途絶えた。

MLB球団に所属する選手らは現地で解散しており、この日帰国したのはNPB組の選手たち。今後は所属球団に合流し、プロ野球開幕に向けて調整を再開する。（Full-Count編集部）