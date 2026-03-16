ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・大牟田市で林野火災 櫟野付近で目標は鳴川第三堤南東… 【続報】福岡・大牟田市で林野火災 櫟野付近で目標は鳴川第三堤南東側269m 約30分後に鎮圧（3月16日午後2時46分ごろ） 【続報】福岡・大牟田市で林野火災 櫟野付近で目標は鳴川第三堤南東側269m 約30分後に鎮圧（3月16日午後2時46分ごろ） 2026年3月16日 15時23分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、16日午後2時46分ごろ、大牟田市櫟野付近（目標:鳴川第三堤南東側269m）で林野火災が発生した。同3時17分に鎮圧した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 北九州市八幡東区のビル火災で消防車出動 西本町4丁目2番付近（3月16日午後2時32分ごろ） 福岡・みやま市でNTTドコモや警察官名乗る偽電話 「携帯電話18万4千200円の未払いがある」と捜査二課を名乗る警察官と交代 個人宅に発生 関連情報（BiZ PAGE＋） 明大前, 大学, ダイス, 仏壇, 葬儀, 徳島, 伊東市, 京王線, 世田谷区, グループウェア