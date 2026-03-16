Jリーガー３人が韓国代表入り！キム・スンギュ「東京の選手としてW杯に」キム・ジュソン「いつも言うように、国籍は違いますが…」
韓国サッカー協会は３月16日、欧州遠征に臨む韓国代表メンバーを発表した。
韓国代表は現地３月28日にイングランドでコートジボワール代表、同３月31日にオーストリアでオーストリア代表と国際親善試合を戦う。
招集メンバーには主力のFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、DFキム・ミンジェ（バイエルン）、MFイ・ガンイン（パリSG）ほか、JリーグからGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（広島）、キム・テヒョン（鹿島）も選ばれた。
キム・スンギュとキム・ジュソンは所属クラブを通じて、それぞれ次のようにコメントしている。
●キム・スンギュ
「韓国代表に引き続き選出されて、大変光栄に思います。リーグ戦があるなかでチームを離れることは複雑な気持ちもありますが、選ばれたからには全力でプレーしてきます。東京の選手としてワールドカップに行けるように、今自分が持っている最大限のパフォーマンスを発揮してきます。応援よろしくお願いします」
●キム・ジュソン
「いつも熱い応援ありがとうございます。この度、韓国代表に選んでいただき、とても光栄に思います。ガウル監督をはじめ、コーチングスタッフやチームスタッフ、チームメイト、サポーターのみなさん、そして、家族のサポートに改めて感謝いたします。いつも言うように、国籍は違いますが、サンフレッチェ広島を代表する自覚と責任をもって一生懸命、最善を尽くします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国代表は現地３月28日にイングランドでコートジボワール代表、同３月31日にオーストリアでオーストリア代表と国際親善試合を戦う。
招集メンバーには主力のFWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、DFキム・ミンジェ（バイエルン）、MFイ・ガンイン（パリSG）ほか、JリーグからGKキム・スンギュ（FC東京）、DFキム・ジュソン（広島）、キム・テヒョン（鹿島）も選ばれた。
キム・スンギュとキム・ジュソンは所属クラブを通じて、それぞれ次のようにコメントしている。
「韓国代表に引き続き選出されて、大変光栄に思います。リーグ戦があるなかでチームを離れることは複雑な気持ちもありますが、選ばれたからには全力でプレーしてきます。東京の選手としてワールドカップに行けるように、今自分が持っている最大限のパフォーマンスを発揮してきます。応援よろしくお願いします」
●キム・ジュソン
「いつも熱い応援ありがとうございます。この度、韓国代表に選んでいただき、とても光栄に思います。ガウル監督をはじめ、コーチングスタッフやチームスタッフ、チームメイト、サポーターのみなさん、そして、家族のサポートに改めて感謝いたします。いつも言うように、国籍は違いますが、サンフレッチェ広島を代表する自覚と責任をもって一生懸命、最善を尽くします」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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