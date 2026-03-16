沖縄県名護市辺野古の沖合で16日、2隻の船が転覆し、京都府京田辺市の同志社国際高校の女子生徒1人を含む男女2人の死亡が確認されました。

【写真を見る】【速報】京都・同志社国際高校の女子生徒ら2人死亡 平和学習のための沖縄に修学旅行中 名護市辺野古沖で船2隻が転覆

第11管区海上保安本部などによりますと、16日午前10時すぎ、アメリカ軍・普天間基地の移設先とされる沖縄県名護市辺野古の沖合で、「平和丸」と「不屈」の2隻の船が転覆しました。

船には京都府京田辺市の同志社国際高校の生徒18人を含む21人が乗っていました。

全員が救助されましたが、意識不明の状態で搬送された同志社国際高校に通う17歳の女子生徒と「不屈」の船長、金井創さん（70代）が死亡。ほかにも2人がけがをしました。

女子生徒については救命胴衣の着用が確認されていて、金井さんについては「調査中」だということです。

高校によりますと、14日から2年生の生徒約270人が3泊4日の日程で沖縄へ平和学習のため修学旅行に訪れていて、16日は7つのコースに分かれて研修を実施。うち1つがボートに乗って辺野古基地の建設現場を見学していたということです。

事故当時、現場海域では約4メートルの風が吹いていて、波浪注意報が発表されていました。

（午後4時5分ごろ更新）