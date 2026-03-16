５連勝で明治安田Ｊ１百年構想リーグ・イーストの首位を快走する鹿島は、東京・ＭＵＦＧ国立で１８日に行われる第７節で町田と対戦する。チームは１６日、茨城・鹿嶋市内で調整を行った。

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勝ち点１６で首位に立つ鹿島に対し、町田は同１２の２位。鹿島にとって、結果次第では独走態勢も見えてくる一戦となる一方、敗れればその差は１に縮まる。

町田とは過去の公式戦で７度対戦し、鹿島の３勝４敗。メルカリスタジアムで行われた２試合はいずれも鹿島が勝利しているが、敵地では１勝４敗と苦戦しており、この１勝も町田がＪ２だった２０１８年の天皇杯でのもの。

２４年の町田の昇格後は、町田の本拠地・ＧＩＯＮスタジアムで行われた“アウェー町田戦”で４戦４敗と辛酸をなめてきた。昨年の８月には天皇杯で０―３の大敗を喫し、鹿島サポーターの大ブーイングに包まれる結果となっている。

今回の会場がＭＵＦＧ国立になっていることは、鹿島にとって相性の面でも移動の面でもポジティブな材料となる。

柴崎岳は「たくさんの声援が届くだろうというのは想像できる。勝利した姿を見せたい」と語り、鬼木達監督も「扱いはアウェーですが、ホームぐらいの声援を送っていただきたいし、何が言いたいかと言えば、それぐらい大事なゲームだということ」とキッパリ。「本当に力があるチーム。ＡＣＬＥの勝ち抜き方もそうですが、本当に安定している。お互いが隙を見せないような戦いになるだろうなと。自分たちの土俵にどうやって持っていくか。チャレンジャーのつもりで戦いたい」と見据えた。