

JR高松駅前タクシー乗り場(高松市浜ノ町)

物価高や最低賃金上昇の影響を受け、香川県のタクシーの運賃が16日から値上げされました。初乗り運賃は上限750円から800円になります。

香川県の土庄町、小豆島町、直島町を除く地域で、16日からタクシーの新しい運賃が適用されました。

普通車の初乗り運賃の上限は750円から800円、1.5kmからの加算運賃は260mごと80円から275ｍごと100円になりました。平均改定率は13.05％です。

（利用客は―）

「結構移動で使うので痛いなというのはある」

「しょうがないですよね。ガソリンも上がっているし、大変だと思います」

「長距離ではあまり乗らない。短い距離しか乗らないのでそこまで気にはしない」

四国運輸局によりますと、物価高や最低賃金の上昇を受けて香川県内のタクシー会社70社のうち30社から運賃値上げの要望があり、経営状態などを審査して新しい運賃を決定したということです。

（タクシー運転手）

「うれしいけど燃料が上がっているから同じ。乗り控えあるのかなというくらいきょうは暇」