【インド】
卸売物価指数（WPI）（2月）15:30
予想　2.1%　前回　1.81%（前年比)

貿易収支（2月）時刻未定
予想　N/A　前回　-346.78億ドル

【イスラエル】
経常収支（2025年 第4四半期）20:00
予想　N/A　前回　-10.59億ドル

【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想　N/A　前回　23.8万件

消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　2.3%（前年比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想　4.0　前回　7.1

鉱工業生産指数（2月）22:15
予想　0.2%　前回　0.7%（前月比)
予想　76.2%　前回　76.2%（設備稼働率)

NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想　37.0 　前回　36.0

※予定は変更されることがあります。