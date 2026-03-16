これからの予定【経済指標】
【インド】
卸売物価指数（WPI）（2月）15:30
予想 2.1% 前回 1.81%（前年比)
貿易収支（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 -346.78億ドル
【イスラエル】
経常収支（2025年 第4四半期）20:00
予想 N/A 前回 -10.59億ドル
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 N/A 前回 23.8万件
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 4.0 前回 7.1
鉱工業生産指数（2月）22:15
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 37.0 前回 36.0
※予定は変更されることがあります。
卸売物価指数（WPI）（2月）15:30
予想 2.1% 前回 1.81%（前年比)
貿易収支（2月）時刻未定
予想 N/A 前回 -346.78億ドル
【イスラエル】
経常収支（2025年 第4四半期）20:00
予想 N/A 前回 -10.59億ドル
【カナダ】
住宅着工件数（2月）21:15
予想 N/A 前回 23.8万件
消費者物価指数（CPI）（2月）21:30
予想 N/A 前回 0.0%（前月比)
予想 N/A 前回 2.3%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（3月）21:30
予想 4.0 前回 7.1
鉱工業生産指数（2月）22:15
予想 0.2% 前回 0.7%（前月比)
予想 76.2% 前回 76.2%（設備稼働率)
NAHB住宅市場指数（3月）23:00
予想 37.0 前回 36.0
※予定は変更されることがあります。