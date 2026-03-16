テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド強まる、売られ過ぎ領域に

1.1942　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1866　一目均衡表・雲（上限）
1.1819　一目均衡表・雲（下限）
1.1692　100日移動平均
1.1684　21日移動平均
1.1681　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1677　200日移動平均
1.1670　一目均衡表・基準線
1.1565　10日移動平均
1.1539　一目均衡表・転換線
1.1450　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1437　現値
1.1426　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロドルは、ここ１週間で下降トレンドが一段と強まっている。上値は２００日線が強いレジスタンスとなっているほか、目先は１０日線で上値を抑えられている。ＲＳＩ（１４日）は２６．７に低下しており、売られ過ぎ領域（３０以下）に突入している。戻り売り水準を探る相場展開となっている状況だ。