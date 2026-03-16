テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド強まる、売られ過ぎ領域に テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド強まる、売られ過ぎ領域に

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テクニカルポイント ユーロドル、下降トレンド強まる、売られ過ぎ領域に



1.1942 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1866 一目均衡表・雲（上限）

1.1819 一目均衡表・雲（下限）

1.1692 100日移動平均

1.1684 21日移動平均

1.1681 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1677 200日移動平均

1.1670 一目均衡表・基準線

1.1565 10日移動平均

1.1539 一目均衡表・転換線

1.1450 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1437 現値

1.1426 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは、ここ１週間で下降トレンドが一段と強まっている。上値は２００日線が強いレジスタンスとなっているほか、目先は１０日線で上値を抑えられている。ＲＳＩ（１４日）は２６．７に低下しており、売られ過ぎ領域（３０以下）に突入している。戻り売り水準を探る相場展開となっている状況だ。

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