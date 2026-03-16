XGIMIは、コンパクトな薄型設計と高画質を両立したプロジェクターのElfinシリーズより、LED光源採用のエントリー機「Elfin Flip Plus」、3色レーザー光源の上位機「Elfin Flip Laser」、4K対応のシリーズ最上位機「Elfin Flip 4K」を発表した。エントリーのElfin Flip Plusは3月17日に69,800円で発売、ほか2機種は4月中旬にMakuakeで先行販売を行なう。価格は未定。

なおElfin Flip PlusのAmazon、楽天市場での販売は3月末以降順次展開予定。

Elfinシリーズは、XGIMIブランド内でグローバル販売台数No.1の人気シリーズ。新たに登場する3モデルは、いずれも150度回転できるジンバル一体型の薄型設計を採用しており、壁や天井への投写など自由な設置に対応する。

「Elfin Flip Plus」

エントリーモデルとなる「Elfin Flip Plus」は、LED光源を採用し、500 ISOルーメンの明るさとフルHD解像度に対応。OSにGoogle TVを採用しており、手軽に快適な映像体験が楽しめる。コントラスト比は4,000:1(EBL ON時)。

投写画面サイズは40～200型で、推奨は60～120型。自動台形補正やオートフォーカス、アイプロテクションといったスマート機能を備えるが、光学ズームやVRR/ALLMには非対応。内蔵スピーカーはXGIMI Soundの2×3W。

「Elfin Flip Laser」

上位モデルの「Elfin Flip Laser」は、日亜化学工業製の最新世代NUMB42 3色レーザー(QuaLas RGBシリーズ)を採用し、1,500 ISOルーメンの高輝度と豊かな色再現性を実現。標準解像度はフルHDだが「レーザー光源ならではの鮮やかな映像体験を楽しめる」という。コントラスト比は10,000:1(EBL ON時)。

投写画面サイズは40～200型で、推奨は60～120型。自動台形補正やオートフォーカス、アイプロテクションといったスマート機能を備えるが、光学ズームやVRR/ALLMには非対応。内蔵スピーカーはHarman Kardonの1×7W。OSはGoogle TV。

「Elfin Flip 4K」

シリーズ最上位の「Elfin Flip 4K」は、日亜化学工業製の3色レーザー(QuaLas RGBシリーズ)に加え、0.98-1.3:1の光学ズームを搭載し、4K解像度で1,500 ISOルーメンの高輝度と高い設置自由度を両立した。コントラスト比は20,000:1(EBL ON時)。

光学ズーム搭載により、コンパクトな空間でも、より短い投写距離で大画面の投写が可能で、約2.17mで100型の大画面を実現する。投写画面サイズは40～200型、推奨は54～150型。

ゲーム用途にも対応。1msの低遅延に加え、VRRやALLMに対応しており、低遅延かつティアリングの少ない滑らかな映像を表示できる。

スマート機能は、自動台形補正、オートフォーカス、アイプロテクションのほか、自動障害物回避、スクリーンアジャスト機能、壁色適応機能にも対応する。

薄型・軽量の筐体ながら、Harman Kardon製スピーカーを搭載。十分な音量で部屋全体をカバーし、Dolby AudioおよびDolby Digital Plusのデコードに対応。音の奥行きや立体感を表現し、外部スピーカーを接続しなくても、日常の映画鑑賞を高品質に楽しめる。出力は7W×1ch。