東京都は新年度、リチウムイオン電池の混入によるごみ処理施設の火災・稼働停止を防ぐため、安全対策の増強を支援する。

都庁舎で使用済みリチウムイオン電池の回収を新たに始めるなど、消費者側にも分別や再資源化の重要性を伝えるキャンペーンにも取り組む。

リチウムイオン電池は、モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホン、電子たばこなどに使用されている。過度な力が加わると発熱・発火することがあり、通常のごみに混入して捨てられ、ごみ収集車や処理施設で火災が起きるケースが近年相次いでいる。

そのため都は新年度から、産業廃棄物の処理施設を設置する事業者に対し、リチウムイオン電池の検知機や火災検知器の導入費用について▽最大２０００万円、補助率２分の１（大企業）▽同２７００万円、同３分の２（中小企業）――を補助する。一般廃棄物の処理施設を管理する区市町村にも最大２０００万円、補助率２分の１で支援する。新年度予算案に１３億円を計上している。

また、家庭などへの「混ぜて捨てちゃダメ！」の呼びかけを継続し、都庁舎にも回収拠点を新設して分別・再資源化の必要性を広く啓発する。

１３日に開かれた都議会予算特別委員会での湯本良太郎都議（自民党）への答弁。