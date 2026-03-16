エニグモ<3665.T>が後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した２７年１月期連結業績予想で、売上高７２億６７００万円（前期比１５．４％増）、営業利益４４００万円（同４．７％減）、純利益４億９３００万円（同５１．１％増）と本業を示す営業利益で減益を見込むことが嫌気されているようだ。



構造改革期間として取り組む中核事業である「ＢＵＹＭＡ」の成長回帰と「ＢＵＹＭＡ ＴＲＡＶＥＬ」の事業の柱への育成、新規事業・Ｍ＆Ａによる第３の収益源の創出の３つのミッション達成とＡＩ基盤整備を行う「ＰＨＯＥＮＩＸ ＰＲＯＪＥＣＴ」に係る投資費用などが利益を圧迫する。



なお、２６年１月期決算は、売上高６２億９５００万円（前の期比６．２％増）、営業利益４６００万円（同９３．７％減）、純利益３億２６００万円（同２４．７％減）だった。



出所：MINKABU PRESS