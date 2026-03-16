　韓国サッカー協会(KFA)は16日、韓国代表の3月シリーズメンバーを発表した。JリーグからはFC東京のGKキム・スンギュ、サンフレッチェ広島のDFキム・ジュソン、鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンが招集された。

　韓国は今月28日にイングランドでコートジボワール代表と、3月31日にオーストリアでオーストリア代表と対戦する。初招集はなかった。

　なお、Jリーグは国際Aマッチウィーク中にAFCチャンピオンズリーグエリートの影響で日程変更となった一部の試合を予定している。韓国代表メンバーの所属クラブではヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島とFC町田ゼルビア対FC東京が組まれている。

　以下、韓国代表メンバー

▼GK

キム・スンギュ(FC東京/日本)

チョ・ヒョヌ(蔚山HD)

ソン・ボムグン(全北現代)

▼DF

キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)

チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)

イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)

キム・ジュソン(広島/日本)

キム・テヒョン(鹿島/日本)

イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)

ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)

イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)

キム・ムンファン(大田ハナシチズン)

▼MF

ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)

ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)

パク・ジンソプ(浙江FC/中国)

ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)

ホン・ヒョンソク(ゲント/ベルギー)

キム・ジンギュ(全北現代)

クォン・ヒョクギュ(カールスルーエ/ドイツ)

ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)

オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)

ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)

イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)

イ・ガンイン(パリSG/フランス)

▼FW

ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)

オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)

チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)