韓国代表の欧州遠征メンバー発表!! Jリーグからは3人選出
韓国サッカー協会(KFA)は16日、韓国代表の3月シリーズメンバーを発表した。JリーグからはFC東京のGKキム・スンギュ、サンフレッチェ広島のDFキム・ジュソン、鹿島アントラーズのDFキム・テヒョンが招集された。
韓国は今月28日にイングランドでコートジボワール代表と、3月31日にオーストリアでオーストリア代表と対戦する。初招集はなかった。
なお、Jリーグは国際Aマッチウィーク中にAFCチャンピオンズリーグエリートの影響で日程変更となった一部の試合を予定している。韓国代表メンバーの所属クラブではヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島とFC町田ゼルビア対FC東京が組まれている。
以下、韓国代表メンバー
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・ジュソン(広島/日本)
キム・テヒョン(鹿島/日本)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
▼MF
ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
ホン・ヒョンソク(ゲント/ベルギー)
キム・ジンギュ(全北現代)
クォン・ヒョクギュ(カールスルーエ/ドイツ)
ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
▼FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)
韓国は今月28日にイングランドでコートジボワール代表と、3月31日にオーストリアでオーストリア代表と対戦する。初招集はなかった。
なお、Jリーグは国際Aマッチウィーク中にAFCチャンピオンズリーグエリートの影響で日程変更となった一部の試合を予定している。韓国代表メンバーの所属クラブではヴィッセル神戸対サンフレッチェ広島とFC町田ゼルビア対FC東京が組まれている。
▼GK
キム・スンギュ(FC東京/日本)
チョ・ヒョヌ(蔚山HD)
ソン・ボムグン(全北現代)
▼DF
キム・ミンジェ(バイエルン/ドイツ)
チョ・ユミン(シャールジャ/UAE)
イ・ハンボム(ミッティラン/デンマーク)
キム・ジュソン(広島/日本)
キム・テヒョン(鹿島/日本)
イ・テソク(オーストリア・ウィーン/オーストリア)
ソル・ヨンウ(レッドスター/セルビア)
イェンス・カストロップ(ボルシアMG/ドイツ)
キム・ムンファン(大田ハナシチズン)
▼MF
ヤン・ヒョンジュン(セルティック/スコットランド)
ペク・スンホ(バーミンガム/イングランド)
パク・ジンソプ(浙江FC/中国)
ファン・インボム(フェイエノールト/オランダ)
ホン・ヒョンソク(ゲント/ベルギー)
キム・ジンギュ(全北現代)
クォン・ヒョクギュ(カールスルーエ/ドイツ)
ペ・ジュノ(ストーク・C/イングランド)
オム・ジソン(スウォンジー/イングランド)
ファン・ヒチャン(ウルバーハンプトン/イングランド)
イ・ジェソン(マインツ/ドイツ)
イ・ガンイン(パリSG/フランス)
▼FW
ソン・フンミン(ロサンゼルスFC/アメリカ)
オ・ヒョンギュ(ベシクタシュ/トルコ)
チョ・ギュソン(ミッティラン/デンマーク)