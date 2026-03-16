被疑者女性は「サイコパス」と診断　韓国モーテル連続殺人事件に新たな被害者「同じ薬物成分が検出」

韓国ソウルで発生した「江北（カンブク）モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）が、男性3人に対して同様の犯行を繰り返していた状況が新たに浮上した。

【写真】殺害後に平然と日本旅行 キム・ソヨンの身元情報が公開

検察とは異なり、先にキム・ソヨンの実名など身元情報を公開しないと決定していた警察は、その理由として捜査期間が不足していたことを挙げた。

警察庁国家捜査本部の関係者は3月16日の定例記者会見で、薬物入り飲料の被害者3人を新たに確認し、キム・ソヨンを特殊傷害の容疑で追加立件したと発表した。

これらの被害者3人は、昨年10月から今年1月にかけてソウルの瑞草区（ソチョグ）や江北区などでキム・ソヨンと会い、薬物が混入された飲料を飲まされたことがわかっている。

実際、国立科学捜査研究院による鑑定の結果、3人のうち1人の体内からキム・ソヨンが飲料に入れたものと同一の薬物成分が検出された。

残り2人のうち1人については鑑定結果を待っている状態であり、もう1人については同一成分は検出されなかったという。警察は、成分が検出されなかったケースについて、犯行から時間が経過したためだと推定している。

同日、警察は検察への送致前にキム・ソヨンの身元情報を公開しないと決定した理由についても、殺人の故意性を証明する証拠が十分に確保されたとは言い難いという旨を説明した。国家捜査本部の関係者は「被疑者が容疑を否認している状況だった」とし、「拘束捜査期間が10日しかなく、重大犯罪身元公開法の関連要件をすべて満たしていると判断するのは困難だった」と伝えた。

重大犯罪身元公開法における被疑者の身元情報公開決定の条件は、「犯行手段が残忍で重大な被害が発生した可能性があること」「被疑者がその罪を犯したと信じるに足る十分な証拠があること」「国民の知る権利の保障、被疑者の再犯防止および犯罪予防など、あくまで公共の利益のために必要があること」などだ。

キム・ソヨン（写真提供＝ソウル北部地方検察庁）

キム・ソヨンは昨年12月から今年2月9日までの間に、20代の男性3人に向精神薬を混ぜた飲料を渡し、意識を失わせたり殺害したりした疑い（殺人および麻薬類管理法違反など）で拘束起訴された。

警察のサイコパス（反社会性パーソナリティ障害）診断評価（PCL-R）の結果、キム・ソヨンは韓国国内の基準値である25点を大幅に超えていることが確認され、サイコパスの基準に該当するとの結果が出ている。今回新たに被害者3人が追加されたことで、事件の被害者は計6人に増えた。

キム・ソヨンの初公判は4月9日に開かれる。

（記事提供＝時事ジャーナル）