Snow Manの公式TikTokで、深澤辰哉、渡辺翔太、向井康二の3人が「オドロウゼ！」に合わせてダンスを披露。仲の良さが伝わる動画に注目が集まっている。

【動画】深澤辰哉＆渡辺翔太＆向井康二「オドロウゼ！」ダンス／【画像】“お揃い”ポーズを決めるSnow Man9人／プロモーションスケジュール

■深澤辰哉＆渡辺翔太＆向井康二が「オドロウゼ！」をダンス

並びは左から深澤、中央に渡辺、右に向井。それぞれの個性的なスタイリングが目を引く。

深澤はブラウンジャケットに柄パンツを合わせた遊び心のあるコーディネート。渡辺はブルーのジャケットにハイネックを合わせ、千鳥格子のパンツを合わせた華やかなスタイル。向井はブラウンのジャケットにラインの入ったボルドーのパンツを合わせたクラシカルな装いで、テンポよく踊る姿を見せた。

後半になると、深澤はコミカルな動きを披露。渡辺が顎に指を当てたポーズをとると、向井がリズムに合わせて両手でポンポンと頭を触る場面も。

渡辺はパッと振り返って向井を見つめるが、向井はそのまま踊り続け、3人の仲の良さが伝わるやり取りとなっている。

笑顔あふれる動画に、SNSでは「しょっぴー脚長っ」「みんなビジュ良すぎ」「大好きな3人」「最後のなべこじかわいすぎる」「ちょっかいかけちゃうこーじかわいすぎ」などの声が寄せられている。

■Snow Man9人が“お揃い”ポーズを決めた「オドロウゼ！」ショット

■「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」プロモーションスケジュールもチェック！

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