ETF売買代金ランキング＝16日大引け
16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 173917 3.0 48040
２. <1357> 日経Ｄインバ 26371 -10.2 4892
３. <1360> 日経ベア２ 18826 -3.7 120.3
４. <1321> 野村日経平均 18085 -18.8 55760
５. <1671> ＷＴＩ原油 14685 14.0 5197
６. <1540> 純金信託 10824 28.5 24040
７. <1458> 楽天Ｗブル 10594 -6.2 57130
８. <1579> 日経ブル２ 8953 -0.5 517.6
９. <1542> 純銀信託 7124 70.4 35750
10. <1306> 野村東証指数 7071 -42.6 3790
11. <1699> 野村原油 6064 45.8 615.7
12. <2038> 原油先Ｗブル 4976 -3.2 2864
13. <1329> ｉＳ日経 3703 -23.5 5552
14. <1568> ＴＰＸブル 3531 -32.1 789.0
15. <2036> 金先物Ｗブル 3400 86.2 235650
16. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 3332 110966.7 1365
17. <1398> ＳＭＤリート 3110 -18.9 2008.5
18. <1615> 野村東証銀行 3034 97.1 566.0
19. <1330> 上場日経平均 2632 -21.2 55870
20. <2644> ＧＸ半導日株 2627 -31.5 3176
21. <1459> 楽天Ｗベア 2539 -16.7 197
22. <314A> ｉＳゴールド 2399 43.7 379.4
23. <1326> ＳＰＤＲ 2069 61.1 73550
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2044 36.4 2125.5
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 2040 -34.5 370.4
26. <1489> 日経高配５０ 2035 -40.1 3078
27. <1328> 野村金連動 1977 63.0 18995
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1964 -18.8 55630
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1892 322.3 61070
30. <200A> 野村日半導 1781 -40.1 3153
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1423 -34.4 147.4
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1369 4.9 3833
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1275 -16.7 73780
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1228 -1.4 713.8
35. <1655> ｉＳ米国株 1160 -6.5 764.8
36. <1571> 日経インバ 1040 -12.6 385
37. <1358> 上場日経２倍 995 1.0 91560
38. <1346> ＭＸ２２５ 929 -14.2 55470
39. <1541> 純プラ信託 809 89.5 9659
40. <1545> 野村ナスＨ無 733 110.0 39480
41. <1557> ＳＰＤＲ５百 702 301.1 106150
42. <2039> 原油先物ベア 637 29.2 555
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 624 65.5 54490
44. <2525> 農中日経平均 597 29750.0 54020
45. <1308> 上場東証指数 594 -68.5 3744
46. <513A> ＧＸ防衛日株 591 2.4 944
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 568 6.0 1068
48. <2559> ＭＸ全世界株 564 -31.2 26270
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 528 -2.2 122
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 522 36.3 2159
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 173917 3.0 48040
２. <1357> 日経Ｄインバ 26371 -10.2 4892
３. <1360> 日経ベア２ 18826 -3.7 120.3
４. <1321> 野村日経平均 18085 -18.8 55760
５. <1671> ＷＴＩ原油 14685 14.0 5197
６. <1540> 純金信託 10824 28.5 24040
７. <1458> 楽天Ｗブル 10594 -6.2 57130
８. <1579> 日経ブル２ 8953 -0.5 517.6
９. <1542> 純銀信託 7124 70.4 35750
10. <1306> 野村東証指数 7071 -42.6 3790
11. <1699> 野村原油 6064 45.8 615.7
12. <2038> 原油先Ｗブル 4976 -3.2 2864
13. <1329> ｉＳ日経 3703 -23.5 5552
14. <1568> ＴＰＸブル 3531 -32.1 789.0
15. <2036> 金先物Ｗブル 3400 86.2 235650
16. <356A> ＧＸＳＰＣＦ 3332 110966.7 1365
17. <1398> ＳＭＤリート 3110 -18.9 2008.5
18. <1615> 野村東証銀行 3034 97.1 566.0
19. <1330> 上場日経平均 2632 -21.2 55870
20. <2644> ＧＸ半導日株 2627 -31.5 3176
21. <1459> 楽天Ｗベア 2539 -16.7 197
22. <314A> ｉＳゴールド 2399 43.7 379.4
23. <1326> ＳＰＤＲ 2069 61.1 73550
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2044 36.4 2125.5
25. <1475> ｉＳＴＰＸ 2040 -34.5 370.4
26. <1489> 日経高配５０ 2035 -40.1 3078
27. <1328> 野村金連動 1977 63.0 18995
28. <1320> ｉＦ日経年１ 1964 -18.8 55630
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1892 322.3 61070
30. <200A> 野村日半導 1781 -40.1 3153
31. <1356> ＴＰＸベア２ 1423 -34.4 147.4
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1369 4.9 3833
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1275 -16.7 73780
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1228 -1.4 713.8
35. <1655> ｉＳ米国株 1160 -6.5 764.8
36. <1571> 日経インバ 1040 -12.6 385
37. <1358> 上場日経２倍 995 1.0 91560
38. <1346> ＭＸ２２５ 929 -14.2 55470
39. <1541> 純プラ信託 809 89.5 9659
40. <1545> 野村ナスＨ無 733 110.0 39480
41. <1557> ＳＰＤＲ５百 702 301.1 106150
42. <2039> 原油先物ベア 637 29.2 555
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 624 65.5 54490
44. <2525> 農中日経平均 597 29750.0 54020
45. <1308> 上場東証指数 594 -68.5 3744
46. <513A> ＧＸ防衛日株 591 2.4 944
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 568 6.0 1068
48. <2559> ＭＸ全世界株 564 -31.2 26270
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 528 -2.2 122
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 522 36.3 2159
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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