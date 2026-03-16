　16日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　173917　　　 3.0　　　 48040
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 26371　　 -10.2　　　　4892
３. <1360> 日経ベア２　　　 18826　　　-3.7　　　 120.3
４. <1321> 野村日経平均　　 18085　　 -18.8　　　 55760
５. <1671> ＷＴＩ原油　　　 14685　　　14.0　　　　5197
６. <1540> 純金信託　　　　 10824　　　28.5　　　 24040
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10594　　　-6.2　　　 57130
８. <1579> 日経ブル２　　　　8953　　　-0.5　　　 517.6
９. <1542> 純銀信託　　　　　7124　　　70.4　　　 35750
10. <1306> 野村東証指数　　　7071　　 -42.6　　　　3790
11. <1699> 野村原油　　　　　6064　　　45.8　　　 615.7
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　4976　　　-3.2　　　　2864
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3703　　 -23.5　　　　5552
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　3531　　 -32.1　　　 789.0
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　3400　　　86.2　　　235650
16. <356A> ＧＸＳＰＣＦ　　　3332　110966.7　　　　1365
17. <1398> ＳＭＤリート　　　3110　　 -18.9　　　2008.5
18. <1615> 野村東証銀行　　　3034　　　97.1　　　 566.0
19. <1330> 上場日経平均　　　2632　　 -21.2　　　 55870
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　2627　　 -31.5　　　　3176
21. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2539　　 -16.7　　　　 197
22. <314A> ｉＳゴールド　　　2399　　　43.7　　　 379.4
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2069　　　61.1　　　 73550
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2044　　　36.4　　　2125.5
25. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　2040　　 -34.5　　　 370.4
26. <1489> 日経高配５０　　　2035　　 -40.1　　　　3078
27. <1328> 野村金連動　　　　1977　　　63.0　　　 18995
28. <1320> ｉＦ日経年１　　　1964　　 -18.8　　　 55630
29. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1892　　 322.3　　　 61070
30. <200A> 野村日半導　　　　1781　　 -40.1　　　　3153
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　1423　　 -34.4　　　 147.4
32. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1369　　　 4.9　　　　3833
33. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1275　　 -16.7　　　 73780
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1228　　　-1.4　　　 713.8
35. <1655> ｉＳ米国株　　　　1160　　　-6.5　　　 764.8
36. <1571> 日経インバ　　　　1040　　 -12.6　　　　 385
37. <1358> 上場日経２倍　　　 995　　　 1.0　　　 91560
38. <1346> ＭＸ２２５　　　　 929　　 -14.2　　　 55470
39. <1541> 純プラ信託　　　　 809　　　89.5　　　　9659
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 733　　 110.0　　　 39480
41. <1557> ＳＰＤＲ５百　　　 702　　 301.1　　　106150
42. <2039> 原油先物ベア　　　 637　　　29.2　　　　 555
43. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 624　　　65.5　　　 54490
44. <2525> 農中日経平均　　　 597　 29750.0　　　 54020
45. <1308> 上場東証指数　　　 594　　 -68.5　　　　3744
46. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 591　　　 2.4　　　　 944
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 568　　　 6.0　　　　1068
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 564　　 -31.2　　　 26270
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 528　　　-2.2　　　　 122
50. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 522　　　36.3　　　　2159
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース