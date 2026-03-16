明日3月17日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは若葉竜也、吉岡里帆、知英、井戸田潤（スピードワゴン）、コットン。

VTRでは、知らないと大損するかもしれない税金の落とし穴を紹介。離婚することになった夫婦。夫は広大な土地と自宅を財産分与として妻に譲った。しかし…タダで譲った夫の側に、なんと多額の税金がかかるという。一体なぜ!?

若葉はバラエティー番組に初出演。笑福亭鶴瓶から「街で声かけられるやろ？」と話を振られた若葉は、「買い物に行った時に、写真撮ってください」と声をかけられた時の出来事を回想。さらに、「iPadを持って家から出ようと思ったら…」勘違いで持ち出していたまさかのモノとは!? スタジオの爆笑をさらった超レアなエピソードトークは必見！

家具が趣味と語る吉岡。「すごく素敵な家具屋さんを見つけて」入店すると、憧れの名作家具が並びその破格の値段に大興奮！購入を決意し、念のため店員に値段を確認すると…吉岡が超恥ずかしい勘違いを明かす。

知英は日本の空港に到着した際、「最後まで自分の荷物が出てこないんです」と不安に。その後、荷物の取り違えに巻き込まれたと判明。間違えたと気づいた相手の驚きの神対応を振り返る。

コットン・西村真二は、相席スタート・山添寛との楽屋でのエピソードを披露。競馬好きの山添に「どの馬がいいですかね？」と相談。すると山添は、日付やライブに出演する芸人の組数などを次々と確認してある数字を導き出したという。「わかりました！」と賭けた西村だったが、いざレースが始まって起きた思わぬハプニングとは!?