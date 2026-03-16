鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第８話が１５日に放送された。

怒涛の伏線回収によって幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、早瀬陸（松山ケンイチ→鈴木亮平）の妻早瀬夏海（山口紗弥加）が成り代わっていたことが明らかになった。原因は闇献金を捻出する合六亘（北村有起哉）の陰謀だった。

また本物の刑事儀堂歩（鈴木亮平）が、覚悟を決めた夏海一香（戸田恵梨香２役）と早瀬儀堂（鈴木亮平２役）をかばって落命していたことも判明した。

夏海一香の正体に関しては、第１話で夏海の遺体が見つかったとして営まれた葬儀に来た一香が、泣いている夏海の息子拓海（矢崎滉）に強く生きるよう叱責したことなど、多くのヒントが描かれていた。

謎の大半が一気に明かされたが、同じく第１話で夏海一香が、本物儀堂に成り代わる早瀬儀堂に「儀堂は甘いものが苦手」と教えていたが、ハヤセ洋菓子店に来た本物儀堂はシュークリームにかぶりつき、第４話でも夏海一香に渡されたドーナツを「甘くておいしいですね」と食べていた。

身代わりとなって落命した本物儀堂を巡り、儀堂３人説が依然残っている。