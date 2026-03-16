アン・ハサウェイ、花柄刺繍の豪華ドレスでオスカー登場 「美しすぎる」と絶賛 アナ・ウィンターと『プラダを着た悪魔』名シーン再現
アン・ハサウェイが、日本時間3月16日に開催された第98回アカデミー賞授賞式に、フラワーモチーフのゴージャスな黒のドレスで出席。米版「VOGUE」の元編集長アナ・ウィンターとともにプレゼンターを務め、映画『プラダを着た悪魔』のシーンを再現した。
【写真】アン・ハサウェイの美しすぎるドレス姿（全身ショット）
Just Jaredによると、アンは16日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催された授賞式に、全身に花の刺繍を施したヴァレンティノによるオートクチュールドレスをまとって来場。ブルネットの髪をハーフアップにまとめ、黒いオペラグローブを合わせ、ブルガリのダイヤモンドのビブネックレスとイヤリングで輝きを添えた。
アンのドレス姿をシェアした同サイトのインスタグラムには、「輝いている」「信じられないくらい美しい」「彼女は全然老けない」「ゴージャス」「美しすぎる」などと称賛の声が寄せられており、中には「何であろうと、彼女が飲んでいるものを私も飲みたい」といったコメントも見られた。
なお、『プラダを着た悪魔2』の公開を5月に控えるアンだが、2008年公開のオリジナル映画で演じたのは、ファッションに疎いジャーナリスト志望の新人アシスタント、アンディ。同作では、メリル・ストリープが演じる鬼編集長ミランダから「春に花柄とは画期的」と皮肉を言われたり、先輩アシスタントのエミリーと名前を間違えられたりと、散々な扱いを受けた。
今回の授賞式では、ミランダのモデルとされるアナとともに、まさかの形で映画のシーンを再現。花柄ドレスの感想を求めて無視されたうえ、「ありがとう、エミリー」と名前を間違えられるなど、映画ファンにはたまらないやり取りが繰り広げられた。
【写真】アン・ハサウェイの美しすぎるドレス姿（全身ショット）
Just Jaredによると、アンは16日、米ロサンゼルスのドルビー・シアターにて開催された授賞式に、全身に花の刺繍を施したヴァレンティノによるオートクチュールドレスをまとって来場。ブルネットの髪をハーフアップにまとめ、黒いオペラグローブを合わせ、ブルガリのダイヤモンドのビブネックレスとイヤリングで輝きを添えた。
なお、『プラダを着た悪魔2』の公開を5月に控えるアンだが、2008年公開のオリジナル映画で演じたのは、ファッションに疎いジャーナリスト志望の新人アシスタント、アンディ。同作では、メリル・ストリープが演じる鬼編集長ミランダから「春に花柄とは画期的」と皮肉を言われたり、先輩アシスタントのエミリーと名前を間違えられたりと、散々な扱いを受けた。
今回の授賞式では、ミランダのモデルとされるアナとともに、まさかの形で映画のシーンを再現。花柄ドレスの感想を求めて無視されたうえ、「ありがとう、エミリー」と名前を間違えられるなど、映画ファンにはたまらないやり取りが繰り広げられた。