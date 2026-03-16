◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）

日本相撲協会の八角理事長（元横綱・北勝海）が報道陣の取材に応じ、１５日に６９歳で亡くなった大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんとの思い出を語った。「（元大関）琴風さんが場所中に来て、相当具合が悪いと。場所が終わって帰って『４月にお見舞いに行きますよ』という話しをしていたんだけど…」と故人をしのんだ。

現役時代の対戦成績は１３勝９敗だった。「よく稽古する人だなと思っていました」。土俵上での気迫が印象的だったが、引退後は「よく飲みに行ったり食事に行ったけど、気が強いと思っていたら、優しくてびっくりした。お酒が好きだったね。飲むと靴下を脱ぐクセがあったよ。（協会の仕事で）記者クラブの担当を２人でやったけど、丁寧に教えてくれてね」と人柄を語った。

ゴルフに行く機会も多かったという。「打つのが早くてびっくりした。上手だけど、スコアに執着しなくてすぐ打つから。振り向いたらもう打ってる」。思い出話は尽きず、「あまりしゃべると涙が出てきちゃうね」と、感情をグッとこらえていた。