ゴホウビが、渋谷WWWにて全国ツアー＜GOHOBI ONEMANLIVE TOUR 2026 〜HOBI-SHIP〜＞のファイナル公演を開催。サプライズで3大発表として新曲「まぁいっか」の初披露とデジタルシングルリリース、秋にEPリリースとEPをひっさげてのワンマンツアー開催などを発表した。

2025年11月周年ライブで発表された本ツアーは、3/7広島ALMIGHTY、3/8大阪Pangeaが満員御礼となり、ファイナルを迎えた。ゴホウビは汽笛のSEで登場。前半は「呼吸」「ゴキゲンなLOVER」「ピンクペッパーランブル」といったキャッチーな曲で心地よいグルーヴを生み出す。

中盤では「ターミナル」「モンスター」などの切ない楽曲と、会場ごとに異なるスペシャル曲を披露。中盤はドラム・むんちゃの「パフェの歌（EDM Ver）」ソロ、ギター・yuyaがメインボーカルの「もしも僕が上手に踊れたら」で、これまでのポップさから一線を画す成熟した表現力で観客を魅了した。後半に最新曲「くだらないな」「星の見えない空でも」を熱唱し、温かな一体感の中でステージを締めくくった。

アンコールの幕開けには「春、ふるえる」「ブラウス」を立て続けに披露。MCでは一転してメンバーから「3大重大発表」がサプライズで告げられた。新曲「まぁいっか」のリリース、秋のEPリリース、そして名古屋を含む全国ツアーの開催。次々と明かされる吉報に、客席からは大きな歓声と喜びの声が上がる。興奮が冷めやらぬ中、ラストは新曲「まぁいっか」を初披露。会場全体が一つになり、未来への期待感に溢れる最高のエンディングを迎えた。

その後もダブルアンコールが鳴り止まず急遽「NEBUSOKU」をパフォーマンスし、無事ツアーファイナルを完走した。SNSでは、「感動した」「自分に投影して泣いてしまった」と絶賛される彼らのライブは、今の邦ロックシーンでは稀な心の奥底を揺さぶる感動がある。

アンコールでも披露された新曲「まぁいっか」は、4月1日(水)にデジタルシングルとしてリリース 。本作はスージー（Vo, Key）が作詞・作曲を手掛け、「結局何もかも違う価値観」を持つ二人を、「まぁいっか」という魔法の言葉で肯定する、男女混声ならではのラブソングとなる。

そして2026年秋にはデジタルEPリリースが決定。詳細は後日発表予定だ。

ゴホウビはこの新作EPをひっさげ、待望となる名古屋（愛知）公演を追加した全国ワンマンライブツアー＜STITCH THE SUNSET＞を開催する。

（2026/3/16 17:26 編集部註：ライブ写真を3/15公演のものに変更しました）

■セットリスト＜GOHOBI ONEMANLIVE TOUR 2026 〜HOBI-SHIP〜＞

M1呼吸

M2ゴキゲンなLOVER

M3LIFE

M4ターミナル

M5SABISHINBO STREET

M6ピンクペッパークランブル

M7ラブシャッフル

M8なんぼのもんじゃい

M9ラムネ

M10NO RAIN, NO RAINBOW

M11パフェの歌（EDM Ver）

M12モンスター

M13もしも僕が上手に踊れたら

M14星の見えない空でも

M15好きなんだろ

M16くだらないな

~Encore~

En 1春、ふるえる

En2ブラウス

En3まぁいっか

En4NEBUSOKU

■＜GOHOBI ONEMAN LIVE TOUR 2026 “STITCH THE SUNSET”＞

2026年10月31日( 土) 広島・ALMIGHTY

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年11月1日(日) 大阪・梅田Zeela

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年11月3日(水・祝) 愛知・HeartLand

OPEN 16:15 / START 17:00 2026年11月13日( 金) 東京・Spotify O-nest

OPEN 18:15 / START 19:00 【チケット情報】

最速先行販売（抽選）： 2026年3月15日(日) 20:00 〜 2026年4月13日(月) 23:59

受付URL： https://eplus.jp/gohobi/