◆「ホルムズ封鎖の警告あったが、攻撃を承認」

WSJもこの日、トランプ大統領が戦争前にケイン米統合参謀本部議長から「米国が攻撃すればイランが機雷・ドローン・ミサイルなどを配備してホルムズ海峡を封鎖する可能性がある」というブリーフィングを何度か受けながらも攻撃を承認したと報じた。トランプ大統領はイランが海峡封鎖前に屈服する可能性が高いと述べ、イランが実際に封鎖をしても米軍は対応できると判断したという。

しかし戦争計画の樹立過程は十分でなかったと、CNNは指摘した。情報流出の懸念で議論参加人員が極度に制限され、1年間にホワイトハウス国家安全保障会議（NSC）の人員と機能が大きく縮小し、政策調整機能が弱まったということだ。

◆参謀陣も「衝撃と畏怖作戦の10倍」と楽観

トランプ大統領がイラン空襲側に傾くと、参謀陣の内部でも楽観論が強まった。迅速な軍事的打撃でイランの脅威を除去し、同時にイラン内部で国民蜂起が触発するという期待感が高まったという。CNNによると、ある米国当局者は今回の作戦規模が過去のイラク戦争当時の「衝撃と畏怖」作戦の10倍だとし、自信満々だったという。

しかし開戦から2週間が経過した現在までイラン体制は依然として維持されていて、大規模な国民蜂起の兆候も見えない。あるイラン男性はCNNのインタビューで「ハメネイ師が殺害されればすべて終わると思った」とし「しかし彼ら（イラン体制）は狂信徒であり、彼の殉教は彼らの情熱をさらに燃やしたという事実を悟った」と話した。

米議会では与野党議員らを相手に政府の機密ブリーフィングがあり、議員が戦争の目標と日程、全世界に及ぼす波及効果に関する質問をしたが、具体的な内容はほとんど聞けなかったと、CNNは伝えた。連邦上院軍事委員会所属のリチャード・ブルーメンソール民主党議員は「懸念される点は、我々が戦争を終わらせたい時にイランは終了を望まないかもしれないこと」とCNNに話した。