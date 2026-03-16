物語の入口が広がるデジタル絵本！「DREAM DIVER」配信

記事ポイント DREAM DIVERのデジタル絵本配信が始動日本語版・英語版をAmazon・Kindleで配信アイちゃんが主人公の冒険シリーズ第一弾 DREAM DIVERのデジタル絵本配信が始動日本語版・英語版をAmazon・Kindleで配信アイちゃんが主人公の冒険シリーズ第一弾

DREAM DIVERの世界観にふれられるデジタル絵本の配信が始まりました。

第一弾に選ばれたのは、主人公アイちゃんの冒険を描く「ちいさなとりとゆめのみずうみ：〜アイちゃんのふしぎたんけん1〜」です。

「DREAM DIVER」配信

レーベル名：ROCK FOR THE NATIONS（SPAZIO）プロジェクト名：DREAM DIVER作品名：ちいさなとりとゆめのみずうみ：〜アイちゃんのふしぎたんけん1〜英題：Like a small bird and a dream: Mysterious Adventures of Aichan配信形態：デジタルブック配信先：世界中のAmazon、Kindle

今回の絵本は、DREAM DIVERの物語へ入っていく最初の一冊として用意されました。

おてんばな女の子アイちゃんがさまざまな冒険を重ねる物語で、シリーズ本編へつながる要素も描かれています。

読みものとして気軽に楽しめる一冊で、親子でページをめくる時間にもなじみます。

日本語版と英語版の表紙

英語版も同時に展開され、同じ物語を別の言語でも味わえます。

日本語版と英語版の両方が揃うことで、親子や家族で読み比べる楽しみ方もできます。

絵本の中面

本文では、アイちゃんの行動や感情の動きがやわらかな絵と短い言葉で描かれています。

日常の延長に不思議が差し込む流れが、冒険の始まりを自然に感じさせます。

英語版でも同じ場面が別の言葉で表現され、作品の空気をそのまま受け取れます。

言語が変わっても、少女の好奇心とやさしい世界観がまっすぐ伝わります。

作者 鷲塚光さん

作者は総合プロデューサーでもある鷲塚光さんです。

プロジェクトの中核を担う世界観を、自らの筆で絵本へ落とし込みました。

作画 ヨウタチカさん

作画は、この作品で初起用されたヨウタチカさんが担当しました。

人物の表情や色のやわらかさが、アイちゃんの冒険を親しみやすく支えます。

DREAM DIVERは、夢と記録、現実の境界を旅するミステリアスな冒険物語です。

舞台は2029年の近未来で、主人公の鷲塚瞳が夢の世界に潜む異常現象の真相へ近づいていきます。

Amazon・Kindleで世界中から読める配信なので、絵本から物語の入口へ気軽に踏み込めます。

デジタル絵本「ちいさなとりとゆめのみずうみ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 今回配信が始まった作品は何ですか？

A. 「ちいさなとりとゆめのみずうみ：〜アイちゃんのふしぎたんけん1〜」です。

Q. どこで配信されていますか？

A. 世界中のAmazon、Kindleで配信・ダウンロードできます。

Q. DREAM DIVERはどのような物語ですか？

A. 夢と記録、現実の境界を旅するミステリアスな冒険物語です。2029年の近未来を舞台にしています。

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