『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』主題歌「Golden」がアカデミー賞歌曲賞 K-POP楽曲として史上初の快挙
15日（現地時間）、米ロサンゼルスのDolby Theatreにて開催された『第98回アカデミー賞』授賞式において、Netflix映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』が長編アニメーション賞を受賞。さらに劇中歌「Golden」が歌曲賞を受賞した。
【動画】泣けると話題 ゴールデン・グローブ賞でのEJAEの受賞スピーチ
同作の長編アニメーション賞受賞は、アジア系監督による作品としては、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督による『千と千尋の神隠し』、そして『君たちはどう生きるか』以来の快挙。また、女性アニメーション監督の作品としては、2013年公開の『アナと雪の女王』以来初の受賞となる。
歌曲賞に輝いた「Golden」は、ルミ、ミラ、ゾーイの歌声を担当するEJAE、Audrey Nuna、REI AMIによるユニット「HUNTR/X」が歌唱する楽曲。歌曲賞でK-POP楽曲が受賞するのはアカデミー賞史上初となり、歴史的な快挙を達成した。
同作の制作には、Sony Pictures Imageworks在籍の制作陣が参加しており、キャラクターアニメーションを担当した日本人クリエイターの古屋隆介氏、FXを担当した加藤直樹氏の2名の日本人も作品に携わっている。
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同作の長編アニメーション賞受賞は、アジア系監督による作品としては、宮崎駿（※崎＝たつさき）監督による『千と千尋の神隠し』、そして『君たちはどう生きるか』以来の快挙。また、女性アニメーション監督の作品としては、2013年公開の『アナと雪の女王』以来初の受賞となる。
同作の制作には、Sony Pictures Imageworks在籍の制作陣が参加しており、キャラクターアニメーションを担当した日本人クリエイターの古屋隆介氏、FXを担当した加藤直樹氏の2名の日本人も作品に携わっている。