タレントの辻希美（38）が16日までに自身のインスタグラムを更新。14日に行われた「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に夫で俳優の杉浦太陽（45）とともにシークレットゲストとして出演し、長女でインフルエンサーの希空（18）と親子初共演を果たした。オフショットを公開し、反響を得ている。

「3人でTGC2026SSのステージに出演させていただきました」とあらためて報告し、オフショットなどを複数枚公開。「沢山の声援ありがとうございました。なんと親子でAEON Payの新CMキャラクターに就任させていただくことになり4月10日からｏａになります。楽しみにしててね」と呼びかけた。

ブログでも親子共演を振り返り、「LOVEマシーンを親子で踊ってるのでみんなも是非真似して踊って下さい」と呼びかけ、「はぁ〜本当に幸せな時間だったな」と喜びをかみしめた。

杉浦も自身のインスタグラムで「希空と初めての親子3人での共演…とても胸が熱くなりました」などと思いをしたためた。

希空も3ショットやキスショットなどを公開。「親子での初出演をさせて頂きました。とっても楽しくて一生忘れない思い出になりました。笑」とつづった。