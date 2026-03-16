パーソナライズ栄養ブランドがセブン-イレブンに登場 栄養タイプを判定→不足分をパン＆ケーキで補える
セブン‐イレブン・ジャパンは、パーソナライズ栄養ブランド「TYPEFOOD（タイプフード）」を、東京都一部のセブン‐イレブン85店舗にて、17日より順次、販売を開始する。
【画像】5つのタイプで表示される栄養タイプ
同ブランドは、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分で自身の「栄養タイプ」と「栄養バランス」を判定できる。
栄養タイプは、2800件の栄養データを基に設計された5つのタイプ（N・A・B・C・D）に分類される。判定結果と同じタイプの商品を選ぶことで、不足しがちな栄養素を効率的に補うことが可能。商品には、全27種類の栄養素のうち効率的に摂取できる16種類が配合されている。判定結果に基づき商品を選択するという購買体験や、新たな健康習慣につながる商品特長があり、ECサイト等において、販売開始から1年間で350万食を突破した。
また、“今の私”に必要だから選ぶ、という納得感のある選択を、身近な場所にあるセブン‐イレブンにて実現。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわった「TYPEFOOD」を通じて、現代人のライフスタイルやニーズに応えるとともに、新たな健康習慣を届ける。
【商品詳細】
発売日：3月17日（火）〜順次
販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）
■コンディショニング・ブレッド
『チョコクリームぱん』298.08円
イタリア北部で100年以上受け継がれている自然発酵種「パネトーネ種」を使用。酵母と乳酸菌が生み出すリッチでしっとりとした食感が特長。上品な甘さのチョコクリームを包み込み、満足感のある味わい。
『つぶあんぱん』280.80円
同じくパネトーネ種を使用し、風味豊かでしっとりした食感を実現。小豆本来の甘みを活かしたつぶあんと、コクのある生地の組み合わせで、日常の食事として楽しみながら栄養補給が可能。
■コンディショニング・ケーキ
『バターの極みスティックケーキ』220.32円
濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる、しっとり食感のスティックケーキ。持ち運びしやすく、忙しい時の間食や栄養補給にもぴったり。
『濃厚ショコラスティックケーキ』230.04円
ココアの深い味わいとバターの香りが調和した濃厚な一品。スイーツとしても満足感と、日常に取り入れやすい栄養設計を両立。
※価格は全て税込
【画像】5つのタイプで表示される栄養タイプ
同ブランドは、自身の体質や現在の栄養状態を可視化し、必要な栄養素を効率的に補えるパーソナライズ栄養ブランド。簡易尿検査キット「MY TYPE（マイタイプ）」および専用アプリを活用することで、約1分で自身の「栄養タイプ」と「栄養バランス」を判定できる。
また、“今の私”に必要だから選ぶ、という納得感のある選択を、身近な場所にあるセブン‐イレブンにて実現。「健康」というテーマだけでなく、おいしさや満足感にもこだわった「TYPEFOOD」を通じて、現代人のライフスタイルやニーズに応えるとともに、新たな健康習慣を届ける。
【商品詳細】
発売日：3月17日（火）〜順次
販売エリア：東京都千代田区、江戸川区、多摩市の一部店舗（85店）
■コンディショニング・ブレッド
『チョコクリームぱん』298.08円
イタリア北部で100年以上受け継がれている自然発酵種「パネトーネ種」を使用。酵母と乳酸菌が生み出すリッチでしっとりとした食感が特長。上品な甘さのチョコクリームを包み込み、満足感のある味わい。
『つぶあんぱん』280.80円
同じくパネトーネ種を使用し、風味豊かでしっとりした食感を実現。小豆本来の甘みを活かしたつぶあんと、コクのある生地の組み合わせで、日常の食事として楽しみながら栄養補給が可能。
■コンディショニング・ケーキ
『バターの極みスティックケーキ』220.32円
濃厚なバターとアーモンドの風味が広がる、しっとり食感のスティックケーキ。持ち運びしやすく、忙しい時の間食や栄養補給にもぴったり。
『濃厚ショコラスティックケーキ』230.04円
ココアの深い味わいとバターの香りが調和した濃厚な一品。スイーツとしても満足感と、日常に取り入れやすい栄養設計を両立。
※価格は全て税込