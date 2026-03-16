タレントの榊原郁恵(66)が、16日までに更新されたお笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（49）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。夫の故・渡辺徹さんとのなれそめを明かした。

初共演は榊原がMCを務めていた歌番組で、2枚目シングル「約束」を発売したばかりの渡辺さんがゲスト出演。榊原は「台本通りに“お酒が入るとチアガールとかやられるそうですね”って聞いたら“そうです”ってその場で踊っちゃって。明るい人だなというより、軽い人だなという第一印象だった」と明かした。

その後、2人は1984年の日本テレビ系ドラマ「風の中のあいつ」で共演。「歌番組でのイメージがあるから、ちょっと距離を置いて見ていた」という榊原だったが、撮影現場での渡辺さんの振る舞いを目にして印象が激変。「若いのに周りの人にすごく気を遣うし、みんなに平等なの。プロデューサーに対しても、そうじゃない人にも同じで。だんだんそこ(渡辺さんの周り)に集まる感じで、この人、凄いなって」と、渡辺さんに惹かれ始めていたことを認めた。

また当時、ミュージカル「ピーター・パン」で主演を務めていた榊原はドラマ撮影を一時休止し、舞台出演に集中していたそうで、「(渡辺さんが)近くで太陽にほえろ！の撮影があったからって楽屋に来てくれて。うれしかったから御礼の電話をして、そこから毎日電話して」と、距離を縮めていった経緯を説明していた。