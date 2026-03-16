IMP.の椿泰我が出演するRCCテレビ「イマナマ！」の人気コーナー「IMP.椿泰我の広島パンパカパーン」の第63回が放送され、広島市西区にあるユニークな店名のパン店「自分を誉めよう」を訪れた。

「普段頑張っているご褒美に、自分をほめて美味しいパンを食べてほしい」という願いが込められた同店は食パンと拍手の柄が入った洋服を着た女性の看板が特徴。椿は、店内の人気ベスト3の中から1位を当てる恒例のミッションに挑んだ。

まず「もちもち生食パン」を焼かずに、そのまま頬張った椿は「しっとり、もっちり。小さい子が一生食べてそう」とその食感に感動。続いて手に取ったのが、大分県産の高級卵を使用した「蘭王卵の濃厚クリームパン」。パンを割って現れたカスタードの鮮やかなオレンジ色を目にすると「メンバーカラーが僕、オレンジなんです」と共通点を見出し、大興奮。その味わいについても「濃厚！舌にカスタードが巻き付いてくる」と絶賛した。

さらに、生地の「ジュワッ」と底の「カリッ」とした2つの味わいが楽しめる「塩パン」では、自身の定番あいさつである「2つの筋肉がバッキバキ」にかけて「僕と似てますね」と笑顔で語った。

悩んだ末、椿は「岩塩のバランスが美味しい」と分析し「塩パン」を1位と予想したが、正解は「蘭王卵の濃厚クリームパン」で惜しくも的中ならず。これで通算成績は30勝33敗と負け越しが広がる結果となった。がっくりと肩を落とした椿だったが、最後は「1位に並ぶくらい人気の塩パンを予想した自分をほめようと思います」と店名にかけた必死の言い訳で締めくくり、笑いを誘った。