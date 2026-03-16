ペルシャ湾に停泊している45隻の日本関係船舶に乗船する日本人について、金子国交大臣は参議院の予算委員会で「健康状態に問題ない」と説明したうえで、退避に関する要望はないと明らかにしました。

【映像】金子国交大臣の発言「安全な海域に停泊されている」

立憲民主党・徳永エリ政調会長「船員の安全の確保、政府は今どのように対応しておられるのか、お伺いしたいと思います」

金子国交大臣「関係団体、日本船主協会も含めて安否確認をやっておりまして、現在のところ安全な海域に停泊されているというふうに聞いております」

立憲民主党・徳永エリ政調会長「長期化した場合の（水・食料などの）供給体制はどうなりますか」

金子国交大臣「水・食料・燃料については、必要に応じて現地において補給がなされているとの報告を受けております。現在のところ水・食料・燃料の確保や乗組員の健康状態に問題が生じているとの報告は受けておらず、退避に関する要望にも接しておりません」

また、茂木外務大臣はイランがホルムズ海峡に機雷を敷設したとの一部報道をめぐり「情報が錯綜している」との認識を示し、「重大な関心を持って情報収集を行っている」と強調しました。（ANNニュース）