小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to」新たなコレクションラインを3月21日より発売

小嶋陽菜プロデュースのライフスタイルブランド「Her lip to（ハーリップトゥ）」は、は、新たなコレクションライン「Essentia by Her lip to（エッセンシアバイハーリップトゥ）」を2026年3月21日（土）より公式オンラインストアにて発売開始する。

「Essentia by Her lip to」は、都会的で品のある、ミニマルでベーシックなアイテムを軸に構築したコレクション。

洗練された大人のデイリー・ワードローブは、長く着続けられるデザインと選び抜かれた素材で表現。オフィスからプライベートまで、シーンレスに繰り返し選びたくなるアイテムが揃っている。

小嶋陽菜率いるクリエイティブチームに加え、Her lip to PRESS MARINAも制作に参画。「Essentia by Her lip to」のクリーンなラインは、現代的でありながら凛としたスタイルを提案する。

【「Essentia by Her lip to」アイテム】

タイデザインが顔まわりを華やかに引き立て、オンオフ問わず活躍するブラウス。一枚としてもジャケットのインナーとしても映える、タイムレスな一着。華奢見えも叶えるバミューダパンツと合わせ、ヘルシーで洗練された大人スタイルに。イージーケアの速乾性素材を使用。

■Long Tie Slit Blousecolor：off white／light graysize：S／Mprice：\14,000

■Tucked Twill Bermuda Shortscolor：beige／ecru／dark navysize：S／Mprice：\16,500

軽やかにスタイルアップが叶う、大人のためのポロニットワンピース。交差柄と変則リブを組み合わせることで奥行きのある立体的な編地を表現。接触冷感素材を使用し、ひんやりとしたタッチに。ぱっと目を惹くマリンブルーカラーを含んだSSらしい3色展開。

■Eyelet Polo Knit Dresscolor：marine blue／ecru／navysize：S／Mprice：\21,000

立体感のある編み地でスタイルアップが叶うニットカーディガン。リブ、タック柄、アイレットを緻密に組み合わせた立体的な編地が特長の一着で、春カラーで構成された5色はどれもスタイリングの差し色にぴったり。ひんやりとした接触冷感素材を採用した、トップスにも羽織にもマルチに活躍するアイテム。

■Eyelet Knit Cardigancolor：mint／yellow／off white／sax／navysize：Fprice：\13,000

■Asymmetric Tiered Skirtcolor：off white／beigesize：S／Mprice：\18,000

ドラマティックなボリューム感が存在感を放つフレアドレス。バストラインには繊細なギャザーを寄せたカシュクール仕様を施し、自然な立体感と女性らしさを演出。光によって表情が変わるエクリュカラーが魅力の一着。

■Gathered Sleeve Dresscolor：ecru／blacksize：S／Mprice：\23,000

これからの季節に着たくなるツイード風ニットセット。4種の糸を交編し、ジャカード組織で表現したツイード調の編地で奥行きと立体感を演出。ニットドレスはスクエアネックとIラインで女性らしく、スタイルアップが叶う一着。

■Spring Tweed Dress Setcolor：petale／navysize：S／Mprice：\26,000

「Essentia by Her lip to」特集ページhttps://herlipto.jp/blogs/her-edits/essentia-by-her-lip-to

【「Essentia by Her lip to」取り扱い店舗】

2026年3月20日（金）〜House of Herme／ジェイアール名古屋タカシマヤ店／ルミネ新宿ルミネ2店にて先行発売

2026年3月21日（土）19:00〜 Her lip to 公式オンラインストアにて発売https://www.herlipto.jp