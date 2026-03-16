ナッシング・テクノロジー・ジャパン（Nothing Technology Japan）は13日、ワイヤレスヘッドホン「Headphone (a)」を発売した。価格は2万7800円。公式ストアやAmazon.co.jpなどで購入できる。限定版のイエローは4月発売。

Headphone (a)は、Nothingの「Headphone (1)」と比較して手ごろな価格のオーバーイヤー型Bluetoothヘッドホン。

Nothingの製品に多く取り入られているシースルーデザインや、IP52の防水防塵性能、最大135時間の連続再生などが特徴。

左から、ホワイト、ブラック、ピンク、イエロー

2つの端末に同時接続し、再生デバイスを自動的に切り替えてくれるデュアル接続機能を備える。3.5mmオーディオジャックを搭載し、有線接続にも対応する。

また、最大－40dBのアクティブノイズキャンセリングや外音取り込みに対応。サラウンド効果を楽しめる「スタティック空間オーディオ」も利用可能。

専用アプリではプリセットイコライザーのほかにも、周波数・Q値・ゲインを調整できる8バンドPEQ（パラメトリックイコライザー）を設定可能。作成したカスタムプロファイルをNothingコミュニティで共有できる。