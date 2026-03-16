なでしこジャパン、広島＆岡山での国際親善試合開催が決定！…対戦国は調整中

日本サッカー協会（JFA）は16日、なでしこジャパン（日本女子代表）が11月29日（日）と12月5日（土）に国内で国際親善試合を戦うことを発表した。



11月29日は広島県の『エディオンピースウイング広島』、12月5日は岡山県の『JFE晴れの国スタジアム』での開催となり、対戦国やキックオフ時間、テレビ調整などについては調整中となっている。



史上初の外国人指揮官であるニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、現在FIFA女子ワールドカップの予選も兼ねたAFC 女子アジアカップオーストラリア2026に参戦中。グループステージを3戦全勝17得点無失点という圧倒的な強さで駆け抜けると、15日に行われた準々決勝ではフィリピン女子代表に7−0で快勝し、準決勝進出を決めるとともにワールドカップの出場権を獲得した。



18日に行われる準決勝では韓国女子代表と対戦。大会終了後の来月にはアメリカ遠征が予定されており、11日（土）、14日（火）、17日（金）にアメリカ女子代表との3連戦が行われる。