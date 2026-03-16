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Date of Birth¡§1991/03/15
Place of Birth¡§¿ÀÆàÀî¸©
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Hobbies¡§Ãæ¹ñ¸ì
Skills¡§¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨
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