◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 アメリカ 2-1 ドミニカ共和国(現地時間15日、ローンデポ・パーク)

アメリカがドミニカ共和国を下し決勝進出しました。試合後にマーク・デローザ監督が「今夜は野球が勝った」とスポーツの力を口にしました。

試合はアメリカ先発のポール・スキーンズ投手が先制ソロホームランを被弾しますが、4回にガナー・ヘンダーソン選手とローマン・アンソニー選手に2発の特大弾でアメリカが逆転。両チーム守備での好プレーが飛び出し目を離せない展開が続きますが、得点は重ねられず2-1でアメリカが勝利しました。

デローザ監督は「うちの投手陣には脱帽だよ。ドミニカが送り込んでくる打線は本当にすごかった。心から敬意を表したい。まさに信じられない、あれこそが最高峰の野球だった。まるで絶え間ない攻撃の波で、一瞬も気を抜く暇がなかった。まさに、一生忘れられない試合でしたね」とドミニカ共和国の選手らにも称賛を送りました。

そして「WBCには、野球というスポーツそのものを広めていく、そんな不思議な魅力がある。(2023年WBCの決勝で)大谷翔平がマイク・トラウトを三振に打ち取った。あの試合を思い出すが、あの夜野球というスポーツが勝ったのだ。我々が勝ったかどうかにかかわらず、野球が勝った。今夜もまた、野球が勝ったのだと思う」と話しました。