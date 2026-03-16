昨年１２月２３日に７８歳で死去した男子ゴルフ界のレジェンド、尾崎将司（本名・尾崎正司）さんのお別れの会が１６日、東京・帝国ホテルで行われ、約１０００人が参列した。

「ジャンボ」の愛称で親しまれた尾崎さんとともに、「尾崎３兄弟」として男子ゴルフ界をわかせた「ジェット」こと次弟で国内ツアー１５勝の尾崎健夫、「ジョー」こと三弟で同３２勝の直道が取材対応。偉大な兄を追悼した。

直道は「自分の思うまま、欲するままの人生で、戦い続けた人生だった。最後の顔は静かな感じで、お釈迦（しゃか）様のように見えた。最後はいきながら仏になっていった感じだった」。健夫は「あんまり兄弟で話をしないけど、（亡くなる）１週間前はよくしゃべった。あんなに冗舌なしゃべりだったのかと。（尾崎さんが）お墓のことも全部準備していてビックリした」と当時を振り返った。

健夫は、兄の本名が「正司」であることに触れ「ゴルフをする時は尾崎将司なので、『俺は今は、正しい方の正司にかえった』と言っていた」と明かした。兄が故郷の徳島・宍喰町に自身の墓を建てたことについて、直道は「よほどあそこに帰りたかったんだと思う」、健夫は「心の底は宍喰。そういう人間であり続けたと思う」とかみしめた。