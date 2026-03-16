◆ＷＢＣ 準決勝 ドミニカ共和国１―２米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＭＬＢのレジェンド３人衆が、米スポーツネットワーク「Ｆｏｘ Ｓｐｏｒｔｓ」の解説者として、ドミニカ共和国ー米国の準決勝について持論を展開した。

この日の試合は、ドミニカ共和国が１点ビハインドで迎えた８回の先頭として打席に立った主砲・ソトの見逃し三振とされた球、さらに９回２死三塁の一打同点の場面でペルドモが見逃し三振判定されたフルカウントからの８球目、それぞれのストライク判定に試合後に議論が沸き上がっている。

通算６９６本塁打を誇る「Ａ・ロッド」ことアレックス・ロドリゲス氏は、この日の球審であるコリー・ブレイザー氏の「クセ」について指摘。最終打者となったペルドモの球については「（ストライクゾーンより）４インチ（約１０センチ）低い」としながらも、「そこはコリーが（ストライクを）取るところ」と話した。しかしながら「この大一番がストライクじゃない球で終わったのは、本当に嫌ですね」と続けた。

これを受けて、レッドソックスの伝説のＤＨで「ビッグパピ」ことデビッド・オルティス氏は「打者はストライクゾーンで勝負する、特にいい投手に対しては」とした。

そしてヤンキースの「Ｔｈｅ Ｃａｐｔａｉｎ」ことデレク・ジーター氏は「次のＷＢＣでは（ストライク判定の）チャレンジシステムが導入されるのはほぼ間違いないでしょう」と語り、「ああいう終わり方は嫌ですが、アメリカ代表には敬意を払わなければ。２本塁打を放ち、投手も良く投げた。好守もあった。決勝進出に値するチーム」とフォローしていた。